Destruction: spielen erstes Konzert nach Corona-Pause

Fantastische Nachrichten für alle Destruction Fans und Livemusik-Liebhaber: Nachdem einige Länder die Restriktionen rund um Live-Events etwas gelockert haben, gibt es ein Licht am Horizont für Liveshows mit limitierter Kapazität in Europa.

Nach Verhandlungen mit dem berühmten Z7 Club in Pratteln in der Schweiz verkünden Destruction ihre erste Liveshow am 4. Juli zusammen mit Poltergeist und einem weiteren Support, der bald angekündigt wird.

Die Tickets sind aufgrund der behördlichen Restriktionen streng limitiert. Bestellt eures hier: http://www.z-7.ch/event.php?eventid=1847

Destruction Sänger Schmier ergänzt:

„Wir haben wirklich nicht erwartet, dass das hier so schnell geschehen wird, aber für uns ist es natürlich großartig, wieder spielen zu können – wir hatten alle miteinander schwierige Monate. Wir fühlen uns sehr geehrt, in einer der besten Live Venues in Europa zu spielen, das Z7 ist einfach legendär!

Es ist großartig, unsere Brüder von Poltergeist an Bord zu haben, das hier wird mit Sicherheit eine Nacht sein, an die man sich erinnert!“

Destruction veröffentlichten die digitale Version ihres LiveAlbums Born To Thrash – Live In Germany am 8. Mai. Die physische Version erscheint am 17. Juli mit einem besonderen Schmankerl für die Fans: Für die Digipak- und Vinylversionen in Schwarz, Rot, Transparent und Picture Vinyl wird es zusätzlich eine herausnehmbare Weltkarte geben, auf der sich die Fans in einer zuvor angelegten Aktion verewigen und den Ort ihres ersten Destruction Konzerts angeben konnten.

Bestellt Born To Thrash – Live In Germany hier: http://nblast.de/Destruction-BTT

Download/Stream des Albums findet hier hier: http://nblast.de/Destruction-BTTDigital

Born To Thrash – Live In Germany Trackliste:

1. Curse The Gods

2. Nailed To The Cross

3. Born To Perish

4. Mad Butcher

5. Life Without Sense

6. Betrayal

7. Total Desaster

8. The Butcher Strikes Back

9. Thrash Till Death

10. Bestial Invasion

Tourdaten 2020:

Destruction 2020 UK & EU Tour

(w/ Warbringer, Crisix, Domination Inc.)

28-Nov-2020 Waregemse Metal Day – Waregem Belgium (Destruction & Warbringer only)

29-Nov-2020 Dynamo – Eindhoven Netherlands

30-Nov-2020 Kesselhaus – Wiesbaden Germany

02-Dec-2020 The Dome – London UK

03-Dec-2020 Academy 3 – Manchester UK

04-Dec-2020 Dolan’s Warehouse – Limerick Ireland

05-Dec-2020 Voodoo Lounge – Dublin Ireland

06-Dec-2020 Slay – Glasgow Scotland

08-Dec-2020 Petit Bain – Paris France

09-Dec-2020 Santana 27 – Bilbao Spain

10-Dec-2020 RCA Club – Lisbon Portugal

11-Dec-2020 Sala But – Madrid Spain

12-Dec-2020 Salamandra – Barcelona Spain

13-Dec-2020 Le Grillen – Colmar France

15-Dec-2020 Bi Nuu – Berlin Germany

16-Dec-2020 U Bazyla – Poznan Poland

17-Dec-2020 Vaudeville – Lindau Germany

18-Dec-2020 Legend Club – Milan Italy

Weitere Informationen:

www.destruction.de

www.facebook.com/destruction

www.instagram.com/official_destruction

www.nuclearblast.de/destruction