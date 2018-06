“Und wieder vereinen sich Reeperbahn Festival und Metal Dayz!“

Eventname: Hamburger Metal Dayz 2018

Bands: Beyond The Black, Battle Beast, Ondt Blod, Sibus, Rezet, Hardbone, Skindred, Audrey Horne, Jesper Binzer, Bonfire, The Hirsch Effect, Warpath, Syndemic

Ort: Markthalle, Hamburg

Datum: 21.09. – 22.09.2018

Kosten: 59 € Kombiticket, 39,50 € Tagesticket

Genre: Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Thrash Metal, Black Metal, Death Metal, Hip-Hop, Raggae, Post grunge

Veranstalter: ICS Festival Service GmbH

Links: www.hamburg-metal-dayz.de

www.ics-int.com

Die nächste Ausgabe der Hamburger Metal Dayz steht an. Wie schon in den vergangenen Jahren finden diese zeitgleich zum Reeperbahn Festival statt. Zwei Tage lang wird es Konzerte, Meet & Greets, Workshops und Expertenrunden rund um das Thema Metal geben. Musikalisch darf man sich auf die Jennifer Haben Truppe Beyond The Black und die sympathischen Finnen Battle Beast freuen. Für die harten Töne sorgen dann Syndemic aus Hamburg, die 2016 beim Wacken Metal Battle einen beachtlichen vierten Platz belegten. Auch Rezet werden mit am Start sein – deren Frontman und Gitarrist Ricky Wagner lädt zusätzlich zum Gitarrenworkshop ein. Das kam letztes Jahr schon gut an und wird auch dieses Jahr angehenden Gitarreros und Profis mit hilfreichen Tipps den Tag versüßen.

Aus Norwegen kommen Ondt Blod und präsentieren einen Hardcore-Punk der Extraklasse. Für Abwechslung dürften Skindred sorgen, denn in ihrer Musik vereinen sich Reggae, Hip-Hop und auch Punk Elemente. Auch Audrey Horne finden sich ein und werden aus dem aktuellen Top Werk Blackout das eine oder andere Stück zum Besten geben. Die Norweger aus Bergen spielen einen modernen Classic Rock, der auch im alternativen Rock oder Post Grunge angesiedelt werden könnte. Aus Hannover kommen The Hirsch Effect und werden uns ihren Artcore näherbringen. Dann sind da noch Bonfire aus Ingolstadt und Warpath aus Hamburg, die ihre Slots bekommen werden. Zudem wird Jesper Binzer zugegen sein, der als Sänger, Gitarrist und Banjospieler von D.A.D zu Ruhm und Ehren gekommen ist. Er wird seine erste Soloplatte vorstellen. Das Line-Up wird von Hardbone und Sibir vervollständigt.

Damit aber nicht genug. Das Rahmenprogramm kann sich ebenfalls sehen lassen. Christof Leim, bekannt als Gitarrist von The New Black und Heavysaurus wird Rock Stories Krach- & Lachgeschichten aus 100 Jahren Rock’n’Roll zum Besten geben. Der Musikjournalist kann dabei auf einen großen Musikfundus zurückgreifen, war er doch beim Metal Hammer Chefredakteur. Dann gibt’s auch wieder Metal Yoga. Schon im letzten Jahr war der Kurs sehr beliebt und so wird auch dieses Mal wieder Saskia Thode den Körper auf Trab bringen. Wer dann noch etwas für die Ewigkeit haben möchte, darf sich bei Black Pearl Tattoo unter die Nadel legen. Bereits jetzt kann man sich für ein kostenloses Tattoo bewerben. Das wird dann zeitig verlost.

Mit dabei sind auch Kai Havaii & Stefan Kleinkrieg von Extrabreit. Sie werden uns einen Abend voller Anekdoten, krassen Stories und legendären Melodien darbieten. Kai Havaii liest dabei aus seinem Buch Hart Wie Marmelade und natürlich dürfen auch Extrabreit Hits nicht fehlen. Das Besondere: Sie werden unplugged zum Besten gegeben. Ein weiterer Programmpunkt wird der Poetry Slammer Micha-El Goehre sein, der neben seiner Tätigkeit als Poetry Slammer auch Autor ist und bereits neun Bücher veröffentlicht hat.

Wer wann und auf welcher Bühne auftritt, wird auf www.hamburg-metla-dayz.de zeitnah zu lesen sein. Des Weiteren werden bestimmt auch wieder Autogrammstunden der auftretenden Künstler organisiert und das Team der Markthalle wird alles tun, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Wie im letzten Jahr dürften auch Holger Hübner und Thomas Jensen dem Event einen Besuch abstatten und Maschine wird als Moderator dabei sein. Das kleine aber feine Festival in Hamburg bietet auch immer wieder die Möglichkeit diverse Journalisten und Fotografen dieses Genres zu treffen. Es ist wie eine große Familie. Noch gibt es Karten.

