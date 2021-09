Filmtitel: Hamilton – Undercover In Stockholm 1

Sprachen: Deutsch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: 433 Minuten

Genre: Thriller, Spionagethriller, Krimi, Drama

Release: 10.09.2021

Regie: Erik Leijonborg, Lisa Farzaneh, Per Hanefjord

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion



Schauspieler:

Jakob Oftebro, Nina Zanjani, Krister Henriksson, Rowena King, Peter Andersson

Whistleblower in Kombination mit dem skandinavischen Land Schweden lässt viele Geheimdienstverschwörer aufhorchen. Was nach Julian Assange oder gar Edward Snowden klingt, dringt in die Geschichte von Carl Hamilton, der einen schwierigen Fall ans Tageslicht befördert. In über 430 Minuten bringt die Regie aus Erik Leijonborg, Lisa Farzaneh und Per Hanefjord den Spionagethriller in der ersten Staffel zum Anlaufen. Über Edel Motion ist dieser seit Mitte November bei allen Dealern für Krimis, Dramen und eben Thriller mit Spionageflair zu erwerben. Das Artwork vermutet eine moderne Aufmachung und bringt dem Zuschauer tatsächlich den Kalten Krieg 2.0 auf die Mattscheibe.

Die Story von Hamilton – Undercover In Stockholm 1:

Eine brutale Serie von Bombenanschlägen und Cyberattacken erschüttert die schwedische Metropole Stockholm. Der Geheimdienst SÄPO sucht verzweifelt nach den Drahtziehern dieser perfiden Angriffe. Die Tage sind dunkel und trüb für alle Ermittler, die dem Geheimdienst oder der Regierung nahestehen. Keiner kann die missliche Lage so gut wie Carl Hamilton erahnen, der eine jahrelange Ausbildung zum Navy SEAL absolviert hat. Gerade erst aus einem heiklen Einsatz in seine Heimat zurückgekehrt, wird er von der OP-5, dem militärischen Geheimdienst Schwedens, rekrutiert, um Licht ins Dunkel zu bringen. Der Seal begibt sich auf eine wilde Verfolgungsjagd quer durch die Welt, um die Terroristen zu fassen und entdeckt bald, dass hinter den Anschlägen noch weitaus dunklere Kräfte stecken als die üblichen Verdächtigen: eine Organisation, die sich Fake News, Fremdenfeindlichkeit und Terrorismus zunutze macht, um daraus Profit zu schlagen!