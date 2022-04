Head First: “Stars Of Life” (Official Music Video) zur ersten Single vom neuen Album

Head First präsentieren uns heute das offizielle Video zu Stars Of Life, der ersten Single vom Debütalbum der finnischen Funk/Metal Band um Waltari Mastermind Kärtsy Hatakka (Metalville Records / Rough Trade – VÖ 27.05.)

Kärtsy sagt über den Song:

„Das ist ein Stil, den ich noch nie zuvor gesungen habe: ein grooviges, souliges Zeug!

In meiner Teenagerzeit fühlte ich mich heiß auf zwei völlig unterschiedliche Musikwelten: zur damaligen Zeit neuer, frischer Speed/Thrash Metal… und Prince!

Die frühen Waltari nutzten alle möglichen Metal-Spielarten als musikalisches Werkzeug, um ihren originellen, ultimativen Crossover zu kreieren. Aber selten hatten wir den Mut, uns an funkiges, souliges Material zu wagen.

Aber mit diesem Head First hatte ich erstmalig die Chance diesen Stil auszuprobieren. Und den Mädels hat’s gefallen 🙂 !“

Jaani (Gitarrist Hauptkomponist bei Head First) kommentiert:

„Stars Of Life … nun… sicherlich kein archetypischer Song in unserem Repertoire, aber er wurde als Speerspitze ausgewählt, da der Song unsere sanfte und melodieorientierte Seite zeigt.

Wir nannten den Song The Son Of David und so nennen wir ihn auch heute noch gerne. Bei einer frühen Demoaufnahme spielte ich ein Gitarrensolo, das ein wirklich übertrieben melodisches und einfaches Thema von nur wenigen Noten enthielt. Und unser Schlagzeuger kommentierte danach, dass das Solo vielleicht das Dümmste war, was er je gehört hatte. Wie der Mitsing-Refrain eines religiösen Liedes“.

