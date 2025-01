Hell Comes Home: veröffentlichen die neue Single „Honor Is Everything“

Das in Arkansas ansässige Metalcore-Duo Hell Comes Home hat eine neue Single mit dem Titel Honor Is Everything veröffentlicht. Der Song stammt aus der neuen EP der Band Dying Breed, die am 31. Januar 2025 erscheinen soll. Dying Breed besteht aus fünf Tracks und ist ein Muss für alle, die die frühen Stücke von Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, All Shall Perish, Suicide Silence und Chelsea Grin lieben!

