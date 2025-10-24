Holosoil: unterschreiben bei InsideOutMusic und veröffentlichen Debütsingle „Look Up“

Mit einer Mischung aus klassischen Metal-Elementen, elektronischer Musik und modernem Songwriting ist Holosoil ein außergewöhnlicher Neuzugang in der Prog-Szene. Die in Berlin und Helsinki beheimatete Band formierte sich aus einem früheren Projekt und bringt nun ihren eigenen Sound und Stil zu InsideOutMusic.

Technisch versiert, aber nie verkopft und offen für Einflüsse aus verschiedensten Genres – Holosoil reiht sich in die Riege von Künstlern wie Björk, The Mars Volta, Muse und Tool ein.

Ein erster Eindruck davon zeigt sich in ihrer Debütsingle Look Up – ein intensiver, energiegeladener Song von drei Minuten Länge, der zugleich das erste Release der Band markiert.

Die Band über den Song:

“The song is about humanity’s blindness to what our modern lifestyles are doing to the living world around us. More than blindness it’s about our inability to get out of the spiral of destruction that our economic system has trapped us in. Nature is urging us to look up from our screens and see the real world!”

Zum Signing bei InsideOutMusic sagen sie:

“We are thrilled to announce that Holosoil is now signed on InsideOutMusic! It is a great honor and privilege for us to be part of their roster. We look very much forward to bringing our art into the world, and are more than grateful for all their trust and support!!”

Labelchef Thomas Waber über das Signing:

„We are excited to add Holosoil to our growing roster of young bands. This international band from Berlin/Helsinki has a bright future ahead!“

Über Holosoil:

Holosoil, früher bekannt als R3VO, wurde 2019 von Victor Nissim (Bass) und Jan Kurfürst (Gitarre) gegründet, später kam Altaïr Chagué (Schlagzeug) hinzu. Der Namenswechsel erfolgte, als Emelie Sederholm als neue Sängerin dazustieß und Eleonara Barbato verließ. Während die meisten Bandmitglieder in Berlin leben, wohnt Emelie in Helsinki. Victor und Altaïr stammen aus Frankreich – eine internationale Besetzung, die für einen eigenständigen, energetischen und vielschichtigen Sound steht.

Bereits 2023 unterzeichnete die Band bei InsideOutMusic. Zuvor war sie unter dem Namen R3VO im Metal Hammer vertreten, trat beim Euroblast Festival 2023 auf und wurde von Trinity Music eingeladen, als Support für die schottische Band Vukovi zu spielen.

Bis zur Veröffentlichung der Debüt-EP im Jahr 2026 sind drei weitere Singles geplant.