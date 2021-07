Human Entropy: veröffentlichen Debütsingle

Alles auf null! „Human Entropy ist ein Neuanfang“, sagt Sänger Olli. Mit der Erfahrung der letzten Jahre und vielen ehemaligen Bandprojekten widmen sich die vier Bandmember einem Projekt, das auf dieser Vergangenheit aufbaut und sie in Windeseile übergipfelt. Mit neugewonnener Ambition und dem Bestreben ein progressives Image aufzubauen, liefern Human Entropy aus dem Rhein-Main-Gebiet ein erstes Lebenszeichen und starten mit ihrer Single Substance mit einem Knall.

„Uns war allen direkt klar, dass Substance der perfekte Start ist, da er unfassbar smooth entstanden ist und all unsere Stärken kulminiert!“

Human Entropy hätten keinen besseren Song wählen können, um ihr erstes Lebenszeichen abzugeben. Substance ist ein Track, der das Repertoire der Band bestens in Szene setzt. Aggressive Shouts und beinbrechende Breaks offenbaren schnell den brachialen Sound, den Substance von sich gibt. Mit djentigen Metalcore Elementen à la Ghost Iris und dezenter Lotus Eater Nu-Metal Note erinnern Human Entropy in

Kombination ihrer Einflüsse an bekannte Genregrößen wie Currents oder Heart Of A Coward. Dennoch weiß sich die Band mit ihrem modernen Ansatz auch abzuheben, was sich in starken Death Metal Riffings widerspiegelt. Auch melodische Aspekte ergänzen den Sound von Human Entropy, der von einer satten Produktion abgerundet wird und so seine volle Schlagkraft offenbart. Diese Schlagkraft wird auch in den Lyrics von Substance aufgegriffen. In diesen steht ein Meteoriteneinschlag metaphorisch dafür, dass die Band stets nach ihrer besten Version sucht und sich dabei keinerlei Trends unterwirft.

Inhaltlich beschäftigt sich der Track anknüpfend an diesen Meteoriten mit seltenen Gesteinen, die auch zur außergewöhnlichen Location für den Videodreh führten – einer Tropfsteinhöhle. „Als wir die Höhle zum ersten Mal betraten, hat es uns die Sprache verschlagen“, so Lukas. Mit dieser einzigartigen Location und dem von Kevin Spielmann gekonnt in Szene gesetzten Musikvideo liefern Human Entropy ein Debüt ab, dass zweifelsohne auf sich aufmerksam macht und vor Überzeugung strotzt.

Diese Selbstsicherheit und das Selbstbewusstsein, das Substance auf einer emotionalen Ebene übermittelt, lässt sich auf die Ambitionen von Human Entropy projizieren, die mit ihrer ersten Single klar machen, wohin die Reise führt. Substance ist der Start eines Kapitels, das schon bald fortgeführt werden wird und in einem Debüt-Release gipfelt, wie die Band abschließend hinzufügt.

„Wir versuchen stets Musik zu machen, die uns Spaß macht und kreativ fordert und halten den Sinn für Professionalität im Blick.“