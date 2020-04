Hypergear – What Are We Going To Do With These? (EP)

Artist: Hypergear

Herkunft: Italien

Album: What Are We Going To Do With These? (EP)

Spiellänge: 15:47 Minuten

Genre: Elektro Rock

Release: 24.04.2020

Label: Volcano Rock

Link: https://hypergearmusic.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Keyboard – Sascha Giordano

Bassgitarre – Federico Negro

Schlagzeug – Gianluca Pistani

Tracklist:

Aftershine [3rd Zone] Sober Persona

Ich formuliere mal vorsichtig, dass jeder seine fünfzehn Minuten Ruhm braucht. Es sei also Hypergear vergönnt, mit völliger Talentfreiheit einen Hybriden zwischen Pendulum, Muse und HIM erbummsen zu wollen, dabei aber so amateurhaft zu Werke zu gehen, dass es schon wieder unterhaltsam ist. Nebenbei bemerkt trifft Sänger Sascha Giordano keinen einzigen Ton, demnach ist die Band nicht zum Recall zugelassen, obwohl diese EP nicht der erste „Geniestreich“ der Band ist. Dass es der Band massiv an Gespür für Songs fehlt und man lieber rimmelige YouTube Videos produzieren sollte, die in irgendeinem verschwitzen Dixiklo im Amazonas noch nicht mal die Schnecken am Klodeckel vertrocknen lassen dürften, ist vielleicht noch zu freundlich. Setzen, 6, ihr bekommt heute noch nicht mal den nassen Tafellappen ins Gesicht geworfen.