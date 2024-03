Jäst: brandneue Band kündigt erste Single an

Wer ist Jäst? Hinter den kraftvollen Melodien und den mitreißenden Vocals steht eine talentierte Gruppe von Musikern: Axel Ritt, bekannt für seine Arbeit mit Grave Digger und Domain, bringt seine Bariton-Gitarrenkünste ein, während Steven Wussow, Bassist von Orden Ogan und Domain, mit seinem markanten Bassspiel die fabelhafte Ergänzung bildet. Timmi Breideband, ehemals bei Bonfire und Freedom Call, liefert an den Drums die dazugehörige solide Rhythmusgrundlage. Das Herzstück der vierköpfigen Band ist die charismatische Sängerin Jessica Conte, deren beeindruckende Rockstimme dem Sound von Jäst einen ganz eigenen unverwechselbaren Klang verleiht.

Am 5. April 2024 wird ihre heiß ersehnte erste Single Heartlight offiziell veröffentlicht. Der Titel markiert den Beginn einer aufregenden Reise für Jäst und verspricht, das Herz und die Seele der Rockmusikszene zu berühren.

Jäst – Bekannte Größen der deutschen Heavy Metal Szene starten mit einer neuen Band durch!

Im Sommer 2023 überrascht Bassist Steven Wussow (Orden Ogan, Ex-Xandria) seinen Bandkollegen Axel Ritt (Ex-Grave Digger), den er von seiner gemeinsamen Arbeit bei Domain und Hellryder her kennt, mit einer ungewöhnlichen WhatsApp-Nachricht. Als glühender Verehrer der großen Melodien, großen Songs und großen Produktionen der 80er würde er sehr gerne eine neue Band ins Leben rufen, welche sich die beliebten Trademarks selbiger Ära auf die Songwriting Fahnen geschrieben hat, jedoch mit einem soundlich entsprechend moderneren Touch aufwartet.

Die Idee fällt bei dem Songwriter, Gitarristen und Produzenten Axel Ritt auf fruchtbaren Boden. Für die Umsetzung einigt man sich schnell auf die klassische Rockbesetzung und findet in Tim Breideband das perfekte Rückgrat in punkto Beats, Show und Punch. In Sachen Gesang wird man auf Facebook bei einer der landesweit besten Rockröhren in Form von Sängerin Jessica Conte fündig, einer jungen Entertainerin mit sizilianischen Wurzeln. Jessica wird musikalisch überwiegend von den Dekaden 70s / 80s geprägt, was sie zur optimalen Frontfrau der Band macht. Zudem verfügt sie aufgrund ihrer durchschnittlich 100 Shows pro Jahr über eine immense Liveerfahrung und eine ausgeprägte Nähe zum Publikum.

Das Ergebnis ist die Band Jäst (gespr. „Djässt“), deren Name sich in bester ABBA Tradition aus den ersten Buchstaben der Vornamen zusammen setzt. Unmittelbar nach Gründung der Band setzt sich Axel Ritt an die Kompositionen der neuen Songs und entwickelt eine Stilistik, welche von der Band als „80s AOR Reboot“ bezeichnet wird, sich grob in die Richtung „Ghost meets Def Leppard meets Tina Turner“ einordnen lässt und welche in seinen hauseigenen Meadow Studios produziert werden.