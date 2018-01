Der Juz Live Club Andernach hat passend zum Neujahrbeginn die bisher stehenden Konzerttermine bekanntgegeben! Weitere werden folgen!

Darunter befinden sich überregional bekannte Knaller!

Hier die bisherigen Dates zum Vormerken im Kalender:

Samstag, 20.01.2018: Masters Of The Underground mit: Alpha Tiger, Space Chaser, Delirious und Addict

Samstag, 10.02.2018: Geoff Tates Operation : Mindcrime

Samstag, 10.03.2018: Memoriam

Samstag, 24.03.2018: Dark Tranquillity, Equlibrium

Freitag, 04.05.2018 und Samstag 05.05.2017: A Chance For Metal Festival

Samstag, 08.09.2018: Ironhammer Festival

Samstag, 03.11.2018: Tankard

Samstag, 29.12.2018: Masters Of The Underground / Live DVD Recording mit Steelpreacher, Dragonsfire und Secutor

Sind also einige tolle Events für 2018 im JUZ in Andernach in Vorbereitung! Ihr solltet euch rechtzeitig Tickets besorgen.

Die Tickets an allen Vorverkaufsstellen und unter thomas.schmidt@andernach.de.

Kommentare

Kommentare