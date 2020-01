Knightfest am 18.04.2020 zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke (Vorbericht)

Eventname: Knightfest, zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg

Bands: Asenblut, Death By Hedghog, Spectral, Herbstschatten, Nancybreathing, Ignition, Aeon Of Disease

Ort: Clubhaus der Tipsy Apes, am Radeland in Hamburg

Datum: 18.04.2020

Kosten: 12,00 € VVK, 15,00 € AK

Genre: Alternative Metal, Death Metal, Black Metal, Black Viking Metal, Power Metal, Heavy Metal

Besucher: ca. 500 Besucher

Veranstalter: Knights Of Thor, Germany

Links: http://www.knights-of-thor-germany.de/

https://www.facebook.com/KnightfestMetal/

http://asenblut.de/

https://www.facebook.com/Ignitionmetalmusic/

https://www.facebook.com/deathbyhedgehog/

https://www.facebook.com/metal.spectral

https://herbstschatten.bandcamp.com/

https://www.nancybreathing.com/

http://aeon-of-disease.de/

Zum vierten Mal jährt sich das Knightfest. Der HMC Knights Of Thor Germany veranstaltet wieder auf dem Gelände der Tipsy Apes das Benefiz Festival zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg. Wie in den vergangenen Jahren kommt dabei der gesamte Erlös dem Hospiz zugute. Im letzten Jahr waren es stolze 10.000 Euronen, die übergeben werden konnten. Auch dieses Jahr werden illustre Gäste auftreten, um den hoffentlich zahlreich erscheinenden Gästen einen tollen Nachmittag und Abend zu bescheren.

Als Bands haben sich die Melodic Death Metaller von Asenblut angesagt. Die Göttinger werden aus ihren vier erschienenen Platten bestimmt ein schwarzes Potpourri zusammenstellen. Auch Ignition aus Duisburg haben zugesagt und werden mit gutem US Power Metal für Bewegung vor der Bühne sorgen. Auch dabei sind Death By Hedgehog aus Lübeck, die mit einem frischen Metal einheizen werden. Des Weiteren haben noch Spectral aus der Eifel und die Hamburger Black Metal Band Herbstschatten zugesagt. Auch Nancybreathing werden mit Alternativ Metal für einen Genremix sorgen. Und dann ist da mit Aeon Of Disease noch eine kompromisslose Death Metal Truppe am Start. Somit hat der Veranstalter ein glückliches Händchen bei der Bandauswahl bewiesen und das dürfte bei allen gut ankommen.

Natürlich wird auch das leibliche Wohl nicht vergessen und so gibt´s Bratwurst, Burger, Pils und sonstige, zu einem kleinen Festival gehörende Speisen und Getränke. Wie im letzten Jahr dürften bei eintretender Dunkelheit die Feuertonnen glühen und somit eine klasse Atmosphäre schaffen. Durch die vielen Unterstützer wird die alljährliche Tombola wieder für Verzückung sorgen. Es ist immer wieder spannend, was die Tüten und Taschen für Schätze bergen.

Somit ist alles Wichtige gesagt. Nun braucht es noch viele Gäste, damit das Treffen ein voller Erfolg wird. Wenn dann noch Petrus ein Einsehen hat und es nicht regnen lässt, dann steht einem entspannten Samstag nichts im Wege. Tickets für das Event bekommt ihr hier.