Knockdown Festival 2019: neue Bandwelle mit Nasty, To The Rats And Wolves und Imminence

Das Knockdown Festival gibt drei Neuzugänge zum Line-Up bekannt! To The Rats And Wolves, Imminence und Nasty werden euch dieses Jahr kurz vor Weihnachten noch zusätzlich einheizen!

Das Knockdown meldet sich in der vierten Ausgabe 2019 zurück und wird kurz vor Weihnachten am 15.12. einmal mehr das Konzertjahr mit einem großen Knall beenden. Internationale Größen der modernen Metal- und Hardcore Szene werden sich in Karlsruhe die Klinke in die Hand geben. Darunter die bisher bestätigten Bands Eskimo Callboy, Nasty, Stray From The Path, Adept, The Devil Wears Prada, To The Rats And Wolves, Imminence, Gideon, Loathe und Mental Cruelty!

Mit bis zu 3.500 Besuchern und 12 Bands ist das Knockdown Festival zu einem der wichtigsten Termine für Hardcore, Metalcore und Modern Metal Fans aus dem Süddeutschen Raum geworden, die vor der Weihnachtszeit in die Schwarzwaldhalle nach Karlsruhe strömen werden.

Tickets bekommt ihr bei Eventim & Impericon unter den folgenden Links:

Eventim: https://bit.ly/2Lees6D

Impericon: imperi.cn/knockdown-tix

Aber auch an allen anderen bekannten VVK-Stellen sowie die begehrten Hardtickets im Bottom Row Shop.

