Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Vol. 53

Bei Kurz Und Knackig geht es einfach darum, dass Musiker innerhalb kürzester Zeit 30 Fragen zum Thema Musik im Allgemeinen beantworten. In kurzen Abständen werden immer wieder die unterschiedlichsten Künstler ihre musikalischen Hosen vor euch runterlassen.

Heute stand uns Axel Julius von Scanner Rede und Antwort.

Meine früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat, war:

– So mit drei Jahren, ein Kindersaxofon mit bunten Ventiltasten und einem Notenbuch mit den Farben als Noten dazu. Summ summ summ, Bienchen summt herum …

An dieses Schätzchen aus der Musiksammlung meiner Eltern kann ich mich erinnern:

– Swinging Fanfares und Vicky Leandros Platten.

Mein Vater quälte mich oft mit der Musik von:

– James Last

Diese Musikposter/Bandposter hingen in meinem Kinder-/Jugendzimmer:

– The Sweet

Mein erstes selbst gekauftes Album war:

– Scorpions / Tokyo Tapes

Diesen Song aus meiner Kindheit mag ich auch heute noch hören:

– Mein Freund, Der Baum / Alexandra

Mein erstes besuchtes Konzert war:

– Status Quo

Meine ersten eigenen Gehversuche an einem Instrument waren:

– Kleines Kinder Xylophon und Heimorgel.

Mein absoluter Lieblingssong ist:

– Don‘t Let Me Be Misunderstood / Santa Esmeralda

Meine erste Berührung mit Rock/Metal war:

– So mit 12 Jahren. Durch einen älteren Freund mit Feten im Proberaum seiner Band.

Außer Rock/Metal mag ich noch:

– Eigentlich fast alles, was Qualität hat. Dummer Schlager oder dumme Volksmusik geht gar nicht. Gangster-Rap ist auch absolut obsolet für mich.

Beim Autofahren höre ich:

– Radio.

Zu einem romantischen Abend gehört Musik von:

– Barcley James Harvest, Supertramp

Beim Sex mag ich die musikalische Untermalung von … überhaupt nicht:

– Slayer

Auf meiner Hochzeit läuft/lief:

– Beastie Boys – (You Gotta) Fight For Your Right (To Party)

Auf meiner Beerdigung soll … laufen:

– Billie Eilish / Six Feet Under

Diese(r) Band/Künstler ist zum Abgewöhnen?

– Der Wendler (Michael Wendler)

Meine Lieblingsband ist:

– Scanner

Die unterbewerteste Band aller Zeiten ist:

– Scanner

Dieses peinliche Album befindet sich in meiner Sammlung:

– Enigma / Michael Cretu

Auf dieses Schätzchen in meiner Musiksammlung bin ich besonders stolz:

– The Police – Live WDR Rocknacht

Das Konzert dieser Band würde ich zuliebe meine(s/r) Partners/Partnerin besuchen:

– Wincent Weiss

Unter der Dusche singe ich gerne diesen Song:

– Singing In The Rain (Gene Kelly)

Mein bestes besuchtes Konzert war:

– Rammstein

Dies Konzert abseits von Rock/Metal habe ich besucht:

– Kurorchester im Seebad Grömitz

Ein Konzert diese(r/s) Band/Künstlers brauche ich nicht noch einmal:

– Xavier Naidoo

Stillstehen kann ich nicht bei einem Konzert von:

– Shakira

Auf einem perfekten Mix-Tape dürfen diese drei Songs nicht fehlen:

– Fear Of The Dark / Iron Maiden

– Child In Time / Deep Purple

– Pull Me Under / Dream Theater

Drei Alben, die ich mitnehme auf eine einsame Insel:

– Pink Floyd / Dark Side Of The Moon

– Killswich Engage / End Of Heartache

– Tom Jones / Best Of

Diesen Schlagersong gröle ich begeistert mit, wenn ich besoffen bin:

– Zeit Macht Nur Vor Dem Teufel Halt / Barry Ryan

