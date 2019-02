Im Januar 1969 veröffentlichen Led Zeppelin ihr bahnbrechendes Debüt Album. Gerade mal 10 Monate später – im Oktober 1969 – erschien das gleichermaßen wegweisende Zeppelin II. Nach nun 50 Jahren sind Led Zeppelin immer noch eine der wichtigsten Bands der Musikgeschichte, deren Songs von jeder neuen Generation stetig wiederentdeckt und gefeiert werden. Zum Jubiläum im letzten Herbst erschien bereits das ihre gesamte Karriere umfassende Album Led Zeppelin x Led Zeppelin als Download und Playlist im Streaming.

Heute gibt es ein ganz neues Led Zeppelin Erlebnis. Jack White, Maná und Royal Blood, welche Led Zeppelin allesamt zu ihren größten Einflüssen zählen, haben ihre persönlichen Led Zeppelin-Playlisten kuratiert. Darüber hinaus können auch die Fans selbst mittels des neuen Led Zeppelin Playlist Generators ihre ganz eigene Playliste mit Tracks aus dem Led-Zeppelin-Katalog erstellen. Passend hierzu, lässt sich ein individuelles Cover-Art im ikonischen Led-Zeppelin Schriftzug kreieren. Das personalisierte Cover lässt sich dabei auch wunderbar als Social-Media-Profilbild verwenden.

Led Zeppelin X Jack White enthält 10 Tracks, die unterschiedlichste Phasen der Bandkarriere abdecken, von ihrem Debütalbum (How Many More Times) und frühen BBC-Sessions (Traveling Riverside Blues) bis hin zu Two Ones Are Won und St. Tristan’s Sword, jene zu Tage getragenen, raren Tracks, die erstmals im Rahmen der jüngsten Reissue-Reihe der Band veröffentlicht wurden.

Fans können im neuen Led Zeppelin Playlist Generator ihre ganz eigene Playlisten mit Tracks aus dem Led-Zeppelin-Katalog erstellen, darunter all ihre Studioalben und auch die Deluxe-Veröffentlichungen der letzten Jahre. Passend hierzu, lässt sich ein individuelles Cover-Art kreieren. Außerdem können mittels des Programms personalisierte Social-Media-Profilbild mit dem eigenen Namen generieren werden.

