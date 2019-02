To The Rats And Wolves: veröffentlichen neues Album & neues Musikvideo zu „Down“ online

To The Rats And Wolves: veröffentlichen neues Album & neues Musikvideo zu „Down“ online

Essens junges Kraftbündel To The Rats And Wolves sind zurück! Das Sextet veröffentlicht heute ihr drittes Studioalbum Cheap Love zusammen mit dem neuen Musikvideo zu Down!

Schaut euch das neue Musikvideo zu Down hier an:

Kauft euch das Album Cheap Love als limitiertes Boxset oder CD hier: https://ToTheRatsAndWolves.lnk.to/CheapLoveAlbum

„Cheap Love behandelt den ganzen daily Struggle, von der Liebe über Herzschmerz bis hin zu Depressionen. Wir haben mit der Zeit gelernt, dass es einfach wichtiger ist die Dinge gerade heraus zu sagen, anstatt sie in Metaphern und Bildsprache zu verschleiern und das erkennt man in den Texten zu Cheap Love definitiv wieder.“ – To The Rats And Wolves.

Zur feier des neuen Albums werden To The Rats And Wolves im März/April zusammen mit ihren Label Kollegen von Breate Atlantis und Flash Forward mit ihrer großen EU/UK Release-Tour unterwegs sein!

Cheap Love European & UK Release Tour 2019

15.03 DE Hamburg – Knust

16.03 DE Berlin- Bi Nuu

22.03 UK London- Biston Music Room

23.03 UK Manchester- Deaf Institute

27.03 DE Stuttgart – Universum

28.03 DE Munich – Backstage Halle

29.03 AT Wien – Chelsea

30.03 CZ Prague – Nova Chmelnice

03.04 CH Zurich – Dynamo

04.04 DE Frankfurt – Das Bett

05.04 DE Cologne – Essigfabrik

06.04 NL Amsterdam – Melkweg

