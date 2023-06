Loveless: veröffentlichen Single „I Hope I’m Not Sick“ inklusive Video

Loveless, das Durchstarter-Rock-Duo aus Los Angeles, bestehend aus dem Sänger/Produzenten Julian Comeau und dem Multi-Instrumentalisten Dylan Tirapelli-Jamail, veröffentlichen ihre neue Single I Hope I’m Not Sick über Rise Records.

Der von Comeau produzierte Track unterstreicht die einzigartige Mischung des Duos aus Emo, Alt-Pop und rasantem Hard Rock. Der Song ist eine Erkundung der emotionalen Landschaft, die sich bei der Bewältigung psychischer Probleme auftut.

„Sick stammt aus einer Zeit, in der ich dachte, meine Angstzustände und Depressionen seien am schlimmsten“, erklärt Comeau. „Jahrelang habe ich so getan, als ginge es mir gut und als wäre alles in Ordnung, auch wenn ich mit unerträglichen seelischen Qualen und der Angst zu kämpfen hatte, dass diese nie enden würden. Das Schreiben dieses Liedes hat es mir ermöglicht, mich von dieser Angst zu befreien und zu akzeptieren, dass meine psychische Krankheit ein Teil von mir ist, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und keine Angst haben darf, mich ihm zu stellen. Ich hoffe, dass er anderen einen ähnlichen Trost spendet.“

Loveless werden diesen Sommer beim Lollapalooza in Chicago auftreten, bevor sie ihre Welttournee in Australien, Europa und Großbritannien fortsetzen, zwei Shows in Deutschland stehen ebenfalls an:

20.09.23: Berlin – Columbia Theater

21.09.23: Hamburg – Reeperbahn Festival

Tickets/Informationen: thisisloveless.com

Über Loveless

Loveless trafen sich 2019 zum ersten Mal und veröffentlichten ihre Debütsingle Better im April 2020, als die COVID-Beschränkungen gerade in vollem Umfang in Kraft traten. Die Beschränkungen verhinderten jegliche Tourneepläne und Loveless nutzten die sozialen Medien, um mit ihren Fans weltweit in Kontakt zu treten.

Die beiden begannen, spannende Cover online zu posten, die mit ihrer Version von Elley Duhés Middle Of The Night auf Platz 2 der Billboard Hot Hard Rock Songs Charts landeten, mit ihrer Version von About Damn Time die Aufmerksamkeit von Lizzo erregten und mit ihrer Emo/Pop-Punk-Version von Billie Eilishs Happier Than Ever viral gingen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Loveless haben sich mittlerweile eine erstaunlich große Online-Community mit 2 Mio. TikTok-Followern, 2 Mio. monatlichen Spotify-Hörern, über 250.000 YouTube-Abonnenten, 5 Mio. monatlichen Streams auf Pandora und mehr als 311.000 Followern auf Instagram aufgebaut.

