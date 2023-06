Thomas Carlsen’s Transmission: teilt das Lyric-Video zu „The Fire Within“

Das in Norwegen ansässige Heavy Metal-Projekt Thomas Carlsen’s Transmission freut sich, das Lyric-Video zu The Fire Within zu teilen, das vor drei Wochen auf YouTube veröffentlicht wurde. The Fire Within ist im ersten Album der Band A Brave Horizon enthalten, das am 14. Juli über RFL Entertainment erscheinen soll.

Thomas Carlsen’s Transmission ist das Projekt des Multiinstrumentalisten und Songwriters Thomas Carlsen mit fünf unglaublichen Sängern aus der ganzen Welt. Der Sound hat seine Wurzeln im Rock und Metal der 80er-Jahre und ist von Bands wie Iron Maiden, Judas Priest und Dokken inspiriert. Gleich zu Beginn merkt man, dass es sich hier um Heavy Metal der Spitzenklasse handelt: ausgereiftes Songwriting, kraftvoller Gesang, gut komponierte Soli und geschmackvolle Riffs sind die Hauptelemente dieses Albums – ideal nicht nur für Heavy-Metal-Fans, sondern auch für Leute, die es mögen gute Musik im Allgemeinen.

Die fünf Sänger, die Thomas bei diesem unglaublichen Abenteuer begleiteten, sind:

Atli Guðlaugsson (Power Paladin) in The Fire Within und The Distant Chimes

Session-Sänger/Produzent Arnaud Ménard in Flight Of The Wolves

Alain Concepcion (Blackhearth) in Keys To Reality und Vermilion Skies

Marius Danielsen (Legend Of Valley Doom) in Transcending Time

Sebastian Palma (Blizzard Hunter) in Crownless und Climbing The Heights

Sämtliche Musik, Texte und Instrumente wurden von Thomas Carlsen gespielt. Aufgenommen in Carlsens Heimstudio. Mixing und Mastering von Marius Danielsen im Legend Recording Studio. Fotos von Jørgen Holst. Artwork von Mina Lynum.

A Brave Horizon kann auf Bandcamp vorbestellt werden.

