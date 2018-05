Die NYHC-Könige MADBALL werden ihr brandneues Album, das auf den Namen »For The Cause« hört, am 15. Juni 2018 über Nuclear Blast auf den Markt bringen. Heute veröffentlicht die Band den zweiten Albumtrailer zum kommenden Album, den ihr Euch hier anschauen könnt:

Falls ihr den ersten Trailer verpasst habt, könnt ihr das hier nachholen:

Um ihren Fans einen ersten Höreindruck des Werk zu vermitteln, hat die Band kürzlich den Track ‚Old Fashioned‚ veröffentlicht. Das passende Lyricvideo gibt es hier: https://youtu.be/fUQxgJTdkMM

»For The Cause« kann ab sofort in diversen Formaten vorbestellt werden:

http://nblast.de/MadballForTheCause

Bestellt das Album digital vor, um ‚Old Fashioned‘ sofort zu erhalten!

»For The Cause« – Tracklist:

01. Smile Now Pay Later

02. Rev Up (feat. Sick Jacken)

03. Freight Train

04. Tempest

05. Old Fashioned

06. Evil Ways (feat. Ice-T)

07. Lone Wolf

08. Damaged Goods

09. The Fog (feat. Tim Timebomb & Steve Whale)

10. Es Tu Vida

11. For You

12. For The Cause

Bonustrack (nur CD & LP):

13. Confessions

Das Album wurde vom renommierten Produzenten Tue Madsen in dessen Antfarm Studios in Dänemark gemischt und gemastert. Als Co-Produzent fungierte Tim Armstrong (RANCID), der auch auf der Platte zu hören ist.

MADBALL haben kürzlich die Split-7″-Vinyl-Single »Family Biz« mit WISDOM OF CHAINS veröffentlicht, auf der eine frühe Versions des Titeltracks des kommenden Albums enthalten ist. Bestellt diese hier!

MADBALL live:



19.05. USA New York, NY – Black N‘ Blue Bowl

15.06. D Ferropolis – With Full Force

16.06. D Frankfurt – Nachtleben

17.06. CZ Prague – Palác Akropolis (w/ HATEBREED)

18.06. D Stuttgart – Universum

19.06. D Dusseldorf – Stone im Ratinger Hof

20.06. NL Rotterdam – Baroeg

21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

23.06. F Clisson – Hellfest

30.06. E Madrid – Download Festival

07.07. DK Roskilde – Roskilde Festival

11.07. RO Cluj-Napoca – Form Space (w/ CROWBAR)

12.07. H Dunaújváros – Rock Maraton

13.07. SRB Novi Sad – Exit Festival

14.07. HR Pula – Uljanik

15.07. I Cordenons – Rock Town

03.08. D Rostock – M.A.U. Club

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. D Weinheim – Café Central

06.08. D Lindau – Club Vaudeville

09.08. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia

11.08. CZ Brno – Urban Rock

24.08. NL Deventer – Burgerweeshuis

25.08. D Sulingen – Reload Festival

26.08. D Nuremberg – Z-Bau

27.08. A Vienna – Arena

28.08. SK Kosice – Collosseum

29.08. PL Warsaw – Proxima

30.08. D Niedergörsdorf – Spirit Festival

31.08. D Obererbach – Pell-Mell Festival

Kommentare

Kommentare