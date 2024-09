Männi: mit neuer Single „Leichter“

Wie kitschig darf ein Männi-Song eigentlich sein? Die Antwort ist nicht leicht, sondern Leichter. Eine emotionale Powerballade über düstere Momente mit einem textlichen Twist im Refrain. Wenn alles scheiße läuft, fällt es schwer zu erkennen, wie helfend nahestehende Personen sein können. Genau um diesen einen wichtigen Moment geht es in dem Song, der am 30.08. die nächste Auskopplung der EP Das Fröhliche Album (VÖ 13.09.2024 via Dackelton Records) sein wird. Sehr weit weg von dem Punkrocksound, für den Männi eigentlich steht, hat sich dieser musikalische Ausflug gelohnt, denn nur so ergibt sich eine neue Gefühlsebene und Tiefe, die Schwere mit Leichtigkeit verbindet.

