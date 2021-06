Måneskin: TikTok Livestream aus Berlin heute um 17 Uhr

Måneskin reiten weiter auf der Erfolgswelle. Aktuell sind sie mit drei Songs in den Offiziellen Deutschen Singlecharts vertreten: I Wanna Be Your Slave kletterte auf #7, ihr Beggin‘ Cover stieg neu auf #16 ein, während ihr ESC Siegertitel Zitti E Buoni auf #23 rangiert.

In den deutschen Spotify Charts stehen I Wanna Be Your Slave auf #2 und Beggin‘ auf #3, Zitti E Buoni ist aktuell auf #29. Auch in den Global Spotify Charts sind Måneskin weiterhin bestens vertreten: #14 für I Wanna Be Your Slave, #29 für Zitti E Buoni und #34 für Beggin‘.

Live kann man zumindest per Stream sehr bald in den Genuss ihrer Songs kommen, denn Måneskin werden am 16.06. um 17 Uhr einen TikTok Livestream aus Berlin spielen.

Ihr aktuelles Album Teatro d’ira – Vol. I, live aufgenommen im Mulino Recording Studio in Acquapendente (Viterbo), ist eine Hommage an die analoge Stimmung der 70er-Jahre-Bootlegs – inspiriert von dem Wunsch, die Live-Erfahrung der Band in Italien und Europa wiederaufleben zu lassen. Ein Album, das roh, zeitgemäß und mit dem für Måneskin typischen hart und schnell gespielten Stil und Sound daherkommt. Zwei Jahre nach dem Erfolg des Vorgängers, dem Doppel-Platin-Album Il Ballo Della Vita stieg Teatro D’Ira – Vol. I nicht nur auf Platz 1 der FIMI/Gfk-Album-Charts ein sondern platzierte sich nur eine Woche nach Veröffentlichung auf Rang 6 der Spotify Top 10 Global Album Debuts.

