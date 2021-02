Manntra: morgen erscheint die Single „Barren King“

Episch, mächtig und voller Schmerz. Am 12. Februar erscheint die neue Single Barren King der mystischen Goth-Rock-Sensation Manntra. Der Song ist der letzte überwältigende Vorgeschmack auf das zweite Album Monster Mind Consuming, welches am 26. März veröffentlicht wird. Zur Veröffentlichung der Single wird es ein Lyric Video geben.

Von der ersten Sekunde an fühlst du den Schmerz des Barren King, der auf ewig verflucht ist, immer wieder auf das kalte, dunkle Meer hinaus zu segeln. Er sucht (vergeblich) ein Heilmittel für seine Qualen. Er ist der König der Außenseiter, der nichts außer seinem Herzen und seinem Glauben besitzt. Der König gibt nicht auf und bricht immer wieder erneut voller Hoffnung auf, um endlich Erlösung zu erfahren. Mit epischen Chören fesselt dich der Song von der ersten Sekunde an und zieht dich mit seinen betörenden Folk-Rock-Klängen so sehr in seinen Bann, dass ein Entkommen unmöglich ist.

Mit den erfolgreichen Singles Ori Ori, Voices Of The Sea und Slave bewiesen Manntra bereits, dass sie nicht nur die musikalischen Meister des Folk-Metals sind, sondern auch durch die großartige Bildsprache ihrer Videos ihr Publikum noch tiefer in ihre Geschichten eintauchen lassen.

Hier könnt ihr das Album und die limitierte Fanbox vorbestellen: https://nocut.shop/de/manntra

Line-Up:

Marko M. Sekul – Lead Vocals

Maja Kolarić – Bass, Backing Vocals

Andrea Kert – Drums

Boris Kolarić – Guitar, Bagpipe, Backing Vocals

Marko Purišić – Guitar, Backing Vocals

https://www.facebook.com/ManntraOfficial/

https://www.manntra.hr/

Quelle: NoCut / SPV