Marc Urselli’s SteppenDoom: entfesselt mit dem Album „SteppenDoom“ den Schrei der Natur nach Freiheit

Marc Urselli’s SteppenDoom, das Indigenous Doom Metal-Projekt des dreifachen Grammy-Preisträgers Marc Urselli, hat das Album SteppenDoom am 18. November 2022 über Magnetic Eye Records veröffentlicht. Das Album ist als Vinyl, Digisleeve-CD, 48-seitiges Artbook mit erweiterter 8-Track-CD, Boxset und dem üblichen Stream und Download auf den wichtigsten digitalen Plattformen erhältlich.

Streamt das komplette Album auf YouTube:

Das SteppenDoom-Projekt sieht vor, dass der italienisch-schweizerische Audioingenieur, Sounddesigner, Komponist und Multiinstrumentalist Marc Urselli relevante Musiker des Doom-Metal-Genres und legendäre indigene Kehlkopfsänger aus der ganzen Welt zusammenbringt. Die Liste umfasst unter anderem Matt Pike (Sleep, High On Fire), Aaron Aedy (Paradise Lost), Steve Von Till (Neurosis), Christopher Juul (Heilung), Dave Chandler (Saint Vitus), Lori S. (Acid King ) und Scott „Wino“ Weinrich (The Obsessed) von der Metalseite sowie Meister der Kehlgesang wie Alash Ensemble, Batzorig Vaanchig „Zorigoo“, Huun-Huur-Tu, Tanya Tagaq, Albert Kuvezin (Yat-Kha) und Alexej Tegin.

SteppenDoom ist nicht nur ein Album, sondern vielmehr ein musikalisches Erlebnis und ein Moment der Besinnung. Die erweiterten und langsamen Tempi des Doom Metal bieten den Kehlkopfsängern den Raum, sich von ihrer besten Seite auszudrücken. Die Lieder sind nicht mehr nur Lieder, sondern werden zu Ritualen, in denen Konzentration und inneres Gleichgewicht gesucht werden. In diesem Sinne erkennen wir einen mystischen und manchmal psychedelischen Gebrauch der Gitarren, der wiederum mit dem Ritualismus der Lieder verbunden ist. In anderen Momenten werden die Töne dramatischer, wenn der Kehlkopfgesang zu einem Moment der Anklage gegen eine Moderne wird, die die Natur zugunsten der zerstörerischsten Weltwirtschaft begraben will.

SteppenDoom verlangt danach, mit unvoreingenommenen Ohren und einem offenen Geist gehört zu werden. Während das Album und seine Songs einige Zeit brauchen, um richtig aufgenommen zu werden, offenbaren sie letztendlich eine atemberaubende Schönheit, die Adler über Städte schweben, Winde aus der Steppe Herzen und Gedanken erwecken, Eis in arktische Tiere verwandeln und viele andere Wunder. Alte Magie wird hier mit modernen Kräften verbunden und schafft etwas Revolutionäres und Neues, das eine der ältesten Formen menschlicher Ausdrucksformen enthält: den Schrei nach Freiheit!

Das Album wurde von Marc Urselli im EastSide Sound in New York City, USA, produziert, aufgenommen und gemischt. Mastering von Maor Appelbaum. Artwork und Layout von Joshua Wilkinson (The Company). Layoutunterstützung von Łukasz Jaszak.

SteppenDoom Tracklist:

1. Etugen Eke & Od Ana

2. Garuda Khuresh

3. Agloolik Igaluk

4. Tamag & Ocmah

5. Imdugud in Shambhala

6. Peri to Ela Guren

7. Sedna & Eliduc

8. A-dkar Theg Pa – long version

9. A-dkar Theg Pa – short edit

Marc Urselli online:

Facebook

Instagram