Harpyie: endlich auf großer Blutbann-Tour

Ein Jahr nach Erscheinen ihres Albums Blutbann gehen Harpyie auf gleichnamige Deutschlandtour.

Mit dabei: Soulbound, die aktuell die Gothicszene in Deutschland aufmischen.

Platz 34 – Harpyie sprangen im letzten Jahr mit ihrem neuen Werk in die vorderen Ränge der offiziellen deutschen Charts.

Dieser Erfolg wird nun (endlich! – Corona sei Dank) gebührend mit der ersten eigenen Headlinertour gefeiert.

Im Gepäck: Die Vampire, Mörder und Geister ihrer schaurig schönen Geschichten auf Blutbann: Jack The Ripper, Edgar Allan Poe, der kopflose Reiter und die Königin der Verdammten.

Mit ihrer Mischung aus modernem Metal und Folk, stets verbunden mit dem aktuellen Zeitgeist und intelligenten, wortgewandten Lyrics haben es die Ostwestfalen geschafft eine treue, stetig wachsende Fanbase zu generieren und die Bühnen großer Szenefestivals, wie zum Beispiel dem Wacken Open Air oder des Summer Breeze zu erobern – und setzen mit dem wuchtigen und aggressiverem Sound der neuen Platte ihren Weg konsequent fort.

Neben den aktuellen Hits von Blutbann werden natürlich auch die All-Time-Favourites der vorangegangenen sieben Studioalben nicht fehlen.

Unterstützt werden Harpyie von Soulbound, die sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp der Gothicmetalszene zu einem namenhaften Vertreter dieser entwickelt haben.

Harpyie Blutbann Tour 2023

Support: Soulbound

09.03.2023 / Nachtleben / Frankfurt am Main

10.03.2023 / Riders Cafe / Lübeck

11.03.2023 / Live Club Barmen / Wuppertal

12.03.2023 / Logo / Hamburg

23.03.2023 / Lido / Berlin

24.03.2023 / Chemiefabrik / Dresden

25.03.2023 / Hellraiser / Leipzig

26.03.2023 / Matrix / Bochum

30.03.2023 / Cult / Nürnberg

31.03.2023 / Backstage / München

01.04.2023 / X / Herford

Info Harpyie:

Harpyie – eine Folkmetalband, so archaisch und wortgewandt wie ihr griechischer Name prophezeit, der übersetzt „die Reisser“ bedeutet. Mit Wurzeln im ostwestfälischen Bad Oeynhausen verstehen sich die Metalcorefolker als Kulturhybrid mit Zeitgeist, in deren Brust zwei Herzen, moderner Metal und Folk im gleichen Takt schlagen. Harpyie sind mittlerweile viel mehr als nur noch ein Geheimtipp. So können sie sich mit acht Alben in ihrer elfjährigen Bandgeschichte schmücken.

Homepage: https://www.harpyien.de/

Facebook: https://www.facebook.com/harpyien

Info Soulbound:

Die Bielefelder Soulbound stehen für urbanen, endzeitlichen Gothic Metal. Dabei verzichten sie nicht auf ihre Wurzeln aus dem Alternative Metal und bewahren sich trotz aller Härte ihr Markenzeichen: eingängige, melodiöse und sozialkritische Kehrverse. Soulbound sind pure Energie und die wohl mit ambitioniertesten Newcomer der aktuellen Gothic-Szene.

Homepage: https://soulbound.de/

Facebook: https://www.facebook.com/MusicSoulbound