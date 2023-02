Xysma: veröffentlichen neue Single „Sigh For Sore Mind“

Zum Ende der 1980er entwickelten sich aus dem klassischen Speed- und Thrash Metal neue Subgenres. Grindcore und Death Metal waren damals auch die bevorzugten Spielarten von Xysmat, die seit ihrem 1989er-Debüt Swarming Of The Maggots Kultstatus erreichten und seit ihrem letzten Album Girl On The Beach eine 25-jährige Pause einlegten.

Mit der aktuellen Single Well Seasoning, die bereits im Oktober erschien, kommt in diesem Jahr endlich ein neues Album. No Place Like Alone erscheint am 24.03. über Svart Records und erinnert sofort an die alten Releases der 1990er. Trotzdem wird diese typische Variation und Weiterentwicklung von Album zu Album beibehalten. Fans erwartet also eine Mischung aus harten Riffs und überraschenden Momenten im Sound.

Um die Wartezeit zu verkürzen, hat die Band die neue Single Sigh For Sore Mind rausgehauen:

Xysma sind:

Janitor – Vocals

Olli Nurminen – Guitar

Teppo Pulli – Drums

Kalle Taivainen – Bass

Janne Lastumäki – Keys