Rising Insane: neue Single & Video „Drag Me Under“ veröffentlicht

Rising Insane haben ihre neue, kraftvolle Single Drag Me Under veröffentlicht, zusammen mit einem Video. Wie facettenreich deutscher melodischer Post-Hardcore mit Metalcore Wurzeln und einer geballten Ladung an Bühnenerfahrung klingen kann, haben die fünf Musiker aus Norddeutschland schon des Öfteren bewiesen.

Seht euch das Video zu Drag Me Under jetzt hier an

Die Band sagt über den neuen Track:

„Drag Me Under zeigt uns, wie wir von vergangenen Ereignissen betroffen sind und versuchen, dem Gefängnis unserer Erinnerungen zu entkommen“

Rising Insane ist nicht nur der Name, sondern auch das, was mit den fünf Jungs in den letzten Jahren buchstäblich passiert ist. Die bekanntesten Singles wie Meant To Live, Serenade oder der Album Titeltrack Afterglow generierten Millionen von Streams auf den Streaming Plattformen und diese junge Band erreichte so ein breites Publikum. Rising Insane sind zurück und bereit, in neue Sphären aufzusteigen.

Rising Insane sind:

Aaron Steineker – Gesang

Sven Polizuk – Gitarre

Florian Köchy – Gitarre

Ulf Hedenkamp – Bass

Rising Insane online:

https://www.instagram.com/rising_insane

https://www.facebook.com/risinginsaneband