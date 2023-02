Kaskadeur: “Phantom Vibrations” als streng limitierte „CLUB 100 Edition“

Noisolution legen mit einer CLUB 100 Edition nach, diesmal von Kaskadeur. Doch lest selbst:

„Natürlich haben die Band und wir uns Mühe gegeben, diese Auflage wieder anders und wieder schön zu machen. Wobei auch die Standard-Version ein rundum schönes Album ist, das vor allem musikalisch herausragend ist! Hier die Single Generation Absolution:

Am Sonntag, dem 12. Februar, um 18 Uhr schalten wir den Verkauf pünktlich frei!!

Auf 100 Kopien streng limitierte CLUB 100 Edition.

• LP als 180gr Heavy Champion Vinyl in pink

• Poster mit Lyrics#

• gefütterterte Innenhülle

• gesiebdruckte PVC-Hülle

• handnummeriert und gestempelt

• Foto-Postkarte der Band

• ein 29×29 cm großer Ausschnitt aus dem Original-Ölbild von der Band handsigniert, das auch im Video zu sehen ist und der Hintergrund der Cover-“Qualle” ist.

• das Album als CD

Die letzte Ausgabe dieser Reihe war nach wenigen Minuten weg, andere Alben brauchen dann doch 2, 3 Stunden. Also lasst euch nicht entmutigen. First come first serve. Wir versuchen, den Preis immer noch klein zu halten und wer heutzutage im Handel kauft, sieht, dass normale Ausgaben von anderen Künstlern schnell weit über unseren Preisen liegen. Dafür gibt´s viele bekannte Gründe. Da wir hier aber diese Aktion selber zusammenbauen und ohne Zwischenhändler direkt verkaufen, bleibt´s dabei: 30 Euro.

Nur im Noisolution Shop zu bestellen!!“