Kaskadeur: willkommen auf Noisolution

Debüt or not Debüt? Neuer Name alte Band? Neue Band mit neuem Namen?

Die Kenner der Stoner-, Heavy- oder Progrock Szene wissen mit der Band Stonehenge natürlich etwas anzufangen. Das Quartett veröffentlichte 2013 sein Debüt, tourte viel und veröffentlichte weitere Alben, EPs, Kassetten. Bei den Aufnahmen zum aktuellen Werk schien jedoch etwas nicht mehr ganz zu passen. Die Musik fühlte sich neu und frisch und anders an. Die Stimmung in der Band war euphorisch.

Alles auf Null gestellt: Debüt Nummer zwei. Neuer Name, neues Album, neue Band, neues Label.

Kaskadeur veröffentlichen nun Uncanny Valley am 25. September auf Noisolution.

Heavy, treibend, rockig und voller Dynamik, progressiv, gespickt mit Überraschungen und einem Hauch „Popappeal“. Virtuose Postrock Einflüsse treffen Retro-Sounds und bestes Songwriting! Die erste Single Part Of Your DNA erscheint am 26.06.2020

Hier gibt’s schon mal was zum Reinhören:

https://www.facebook.com/kaskadeur/