Markus Keimel: Synchronsprecher lesen neue Texte

Der österreichische Autor und Musiker Markus Keimel gab kürzlich die Zusammenarbeit mit drei deutschen Synchronsprechern bekannt. Der aus Frankfurt am Main stammende Matthias Heyl, die Berlinerin Nadja Stutterheim und Tom Westborn aus Nordrhein-Westfalen haben jeweils einen unveröffentlichten Text des 32-jährigen Künstlers eingelesen. Dabei handelt es sich um poetische sowie philosophische Kurztexte, die Keimel in Form von stilvollen Videoclips auf seinem Youtube-Kanal präsentiert. “Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einige meiner Texte von ausgewählten, professionellen deutschen Sprechern lesen zu lassen und es freut mich irrsinnig, das dies nun erstmalig realisiert wurde.“, so Keimel. Der lebensbejahende, philosophische Kurztext Leben Und Existenz wurde von Nadja Stutterheim gesprochen und als erstes von drei Videos bereits veröffentlicht. Die beiden anderen Videos werden jeweils am 23.04 (Der Moderne Mensch mit Matthias Heyl) und am 30.04 (Über Die Liebe mit Tom Westborn) auf YouTube und Facebook erscheinen.

Aktuell arbeitet der dreifache Buchautor Markus Keimel an seinem ersten Roman und diversen neuen Musikprojekten. 2019 hat er mit Sonne, Blut Und Wellengang sein letztes Buch im Genre Lyrik und Philosophie veröffentlicht.

Alle Informationen:

www.facebook.com/markuskeimelliteratur

www.markuskeimel.jimdo.com