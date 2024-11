Mayflower Madame: neues Album „Insight“ erscheint heute

Das neue Album Insight von Mayflower Madame wird heute veröffentlicht, gefolgt von einer Reihe von UK/EU-Terminen. Die ersten drei Singles, A Foretold Ecstasy, Paint It All in Blue und Never Sever, haben viel Beifall und umfangreiche Radiounterstützung erhalten, einschließlich Sendezeit bei BBC 6 Radio.

In den letzten Jahren haben sich Mayflower Madame einen Ruf weit über ihre Heimatstadt Oslo, Norwegen, hinaus erworben. Ihr Debütalbum Observed In A Dream aus dem Jahr 2016 erhielt begeisterte Kritiken und brachte ihnen Tourneen durch Europa und Nordamerika ein. Der lang erwartete Nachfolger Prepared For A Nightmare aus dem Jahr 2020 festigte ihre Position als eine der markantesten Bands des Kontinents im Psych-Gaze-Genre, das von Post-Punk und dunkler Romantik der 1980er Jahre geprägt ist.

Die Covid-19-Pandemie traf sie kurz nach ihrer zweiten Veröffentlichung hart, was den Titel unheimlich passend machte, aber 2022 kehrten Mayflower Madame schließlich zurück und tourten durch das Vereinigte Königreich, Frankreich und Osteuropa. Im vergangenen Jahr konzentrierte sich die Band auf das Schreiben und Aufnehmen neuer Musik und veröffentlichte eine Deluxe-Version von Prepared For A Nightmare mit fünf neuen Bonustracks.

Ihr kommendes Album Insight wurde vom renommierten italienischen Tontechniker Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher, The Vacant Lots) gemischt und gemastert und verspricht, ihre bisher beste Veröffentlichung zu werden. Es wird am 1. November über Night Cult Records (digital), Up In Her Room (Vinyl) und Icy Cold Records (CD) veröffentlicht.

Mayflower Madame bestehen aus Trond Fagernes (Gesang, Gitarre, Bass) und Ola J. Kyrkjeeide (Schlagzeug). Crippled Crow enthält auch Beiträge von Kenneth Eknes (Synthesizer) und Rune Øverby (Gitarre).

Mayflower Madame im Internet:

Bandcamp

Facebook

Instagram