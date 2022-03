Metaklapa ist eine kroatische a cappella Metalband, die sich Iron Maiden Songs annimmt, um diese ganz ohne Instrumente gesanglich zu zelebrieren. Traditionell bedeutet „Klapa“ eine Musikgruppe, die leidenschaftlich und beschwingt, mehrstimmig kroatische A Cappella Volkslieder singt. Diese Tradition wird nun mit den erfolgreichen Hits der Heavy Metal Ikonen Iron Maiden kombiniert. Dieser jahrhundertealte Gesangsstil stammt aus den Dalmatien und Süd-Kroatien und gehört seit 2012 sogar offiziell zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt verschmelzen diese beiden Komponenten ganz eng miteinander. Der Unterschied zur deutschen Truppe Van Canto ist die Tatsache, dass man von den einzelnen Stücken nur noch schwer das Original heraushören kann. Lediglich die Lyrics passen zum Original und machen Metaklapa dennoch spannend. Eine Daseinsberechtigung haben die Exoten allemal, dazu muss man jedoch vom Deckmantel des Heavy Metal zwei Schritte über den Tellerrand springen können. The Choir Of Beasts wurde von keinem anderen als Marko M. Sekul produziert. Den Künstler kennt man von der Folk-Metal Band Manntra, die in den letzten Jahren die Szene in Kroatien aufgemischt und auch bei uns in Deutschland viele offene Ohren getroffen hat. Flight Of Icarus, den ich auch im Original sehr verehre, wurde imposant umgesetzt und entpuppt sich als einer der Höhepunkte des Albums. Dahinter warten Nummern wie Blood Brothers, Hallowed Be Thy Name oder Fear Of The Dark, die natürlich vom Spirit der großartigen Iron Maiden leben. Die Klasse kann und werde ich Metaklapa ganz sicher nicht absprechen, die ihr Handwerk ganz sicher beherrschen, nur will der Funke bei ihrer Umsetzung nicht ganz auf mich überspringen. Es wird sicherlich Interessenten geben, nur ob sich die Klapa Metal Variante im großen Stil durchsetzen wird, mag ich bezweifeln.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Metaklapa – The Choir Of Beasts in unserem Time For Metal Release-Kalender.