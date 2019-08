Metal Colonia Fest mit The Crimson Ghosts / Sic Zone / Dream Ocean / Aardvarks / Crownfall / Mortal Peril / Antilles / Eigenraum / Methods of Massacre / Neck Cemetery / 4 Kings – am 07.09.2019 im Club Volta in Köln (Vorbericht)

Bands: The Crimson Ghosts, Sic Zone, Dream Ocean, Aardvarks, Crownfall, Mortal Peril, Antilles Eigenraum, Methods Of Massacre, Neck Cemetery, 4 Kings

Ort: Club Volta, Schanzenstr. 6 – 20, Gebäude 2.10, 51063 Köln

Datum: 07.09.2019

Kosten: 15 €

Genre: Metal, Horrorpunk, Industrial Metal, Groove Metal, Thrash Metal, Symphony Metal, Death Metal, Heavy Metal, NDH Death Metal, Black Metal, Thrashcore

Besucher: ca. 500 Besucher

Veranstalter: Sic Zone, Mortal Peril, Club Volta

Link: https://www.facebook.com/events/2306057336332438/

Das Cologne Metal Fest ist Geschichte! Dafür gibt es nun das Metal Colonia Fest. Die beiden Musiker PY Fisher/Sic Zone und Pete Rode/Mortal Peril haben damit ein neues Event auf die Beine gestellt, welches den Zusammenhalt und die Vielfalt der Szene fördern soll. Dementsprechend sind Bands verschiedener Genres am Start.

Das erste Metal Colonia Fest findet am 07.09.2019 im Club Volta in Köln statt! Den ganzen Tag wird es musikalisch was auf die Nüsse geben. Doors: 12:00 / Start 13:00 Uhr

Mit dabei beim Metal Colonia Fest 1 sind:

The Chrimson Ghost – Horrorpunk aus Köln

Sic Zone – Industrial Groove Metal aus Köln

Mortal Peril – Thrash Metal aus Wesseling

Dream Ocean – Symphonic Metal aus Köln

Aardvarks – Thrash, Death und Heavy Metal aus Bonn

Crownfall – Neo Thrash / Groove Metal aus Köln

Antilles – Thrash / Death Metal aus Münster

Eigenraum – deutsch – englischsprachiger Industrialmetal NDH aus dem Ruhrgebiet

Methods Of Massacre – Modern Death Metal / Blackened Deathcore aus Flensburg

Neck Cemetery – Heavy Metal aus Köln

4 Kings – Thrashcore aus Köln

Bei den Bands bleibt am 07.09.2019 im Club Volta kaum Zeit zum Luftholen! Aber gewiss etwas Zeit zum Bier trinken. Kölsch kostet an diesem Tag sagenhafte 2 Euro (o,4 Liter)! Be there and shake your hair!

Mehr Infos unter: https://metalcolonia.de

Kommentare

