Metal Workouts: der YouTube-Kanal mit Home-Workouts für Metalheads

Wer seine Muskeln stählen will, muss Eisen stemmen. Was passt besser, als dabei Heavy Metal zu hören?! Metal Workouts ist der erste YouTube-Kanal, der Fitness-Videos mit härtester Musik kombiniert. Mit motivierenden und flexiblen Workouts und hilfreichen Tipps werdet ihr so fit gemacht für die Festival-Saison!

Ein YouTube-Kanal mit Home-Workouts für Metalheads!

Die Videos sind so aufgebaut, dass sie individuell anpassbar sind und man sich auch über einen längeren Zeitraum damit noch steigern kann. So kann man vom „Newcomer“ sehr bald zum „Headliner“ werden. Dazu gibt es im „Backstage“ noch einige Theorie-Videos. Aber das wichtigste: Jedes Video hat seinen eigenen, speziellen Soundtrack, der die Motivation hochhält und vor allem richtig ballert! So wird man fit, zum Moshen, Crowdsurfen und Luftgitarre spielen, denn: „Sport ist hart – aber ihr seid härter!“

Jetzt abonnieren: https://bit.ly/3Awrq9w

P.S.: Bei der Musik gibt es auch einige Geheimtipps, denn Newcomer zu featuren ist eine weitere Sache, die sich Metal Workouts auf die Fahne geschrieben hat.