Mötley Crüe: starten die Feierlichkeiten für ihr 40. Jubiläumsjahr

Für Better Noise Music ist es eine große Ehre, das anstehende 40-jährige Jubiläum der legendären Band Mötley Crüe anzukündigen. Es war der 17. Januar 1981, an dem Nikki Sixx zum ersten Mal mit Tommy Lee und Sänger/Gitarrist Greg Leon jammte. Leon stieg aus, Mick Mars und Vince Neil wurden rekrutiert. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte…

Diesen Sonntag jährt sich dieser bedeutsame Tag in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll zum 40. Mal und markiert gleichzeitig den Beginn eines Jahres voll ausgedehnter Feierlichkeiten für die berühmt-berüchtigtste Rockband der Welt.

Die Fans sind dazu eingeladen, eine Geburtstagskarte für Mötley Crüe vor Sonntag, den 17. Januar 2021, auf dem Facebook-Profil der Band zu unterschreiben, wo es im Rahmen des Geburtstags weitere aufregende Ankündigungen geben wird. Sonntag ist zudem der perfekte Tag, um den Biopic Film-Hit The Dirt auf Netflix zu schauen und den zugehörigen Soundtrack sowie ihr legendäres Debütalbum Too Fast For Love, das am 10. November 2021 seinen 40. Geburtstag feiert, zu streamen.

Alle Geburtstagsgrüße an und über die Band dürfen mit dem Hashtag #HappyBirthdayToCrüe markiert werden!

“In den Lyrics von Kickstart My Heart heißt es: “When we started this band / All we needed, needed was a laugh / Years gone by, I’d say we’ve kicked some ass.”

Für uns ging es immer um großartige Songs und over-the-top Live-Shows. Die Fans waren immer direkt an unserer Seite. Ich weiß gar nicht, wo all die Jahre geblieben sind. Sie gingen vorbei wie im Flug. Was ich nicht vergessen kann, sind die Fans, die sich vom ersten Tag an über 4 Jahrzehnte lang zu den Crüeheads zählen und uns durch dick und dünn begleitet haben. Bei ihnen stehen wir in der Schuld und danken ihnen von ganzem Herzen.

Herzlichen 40. Geburtstag an uns alle.”– Nikki Sixx

Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars und Tommy Lee sind ein fester Bestandteil der Rockgeschichte – Mötley Crüe haben weltweit über 100 Millionen Alben verkauft und können bis dato 7 US Platin und Multi-Platin Alben, 22 Top 40 Mainstream Rock Hits, 6 Top 20 Pop Singles und 3 Grammy-Nominierungen vorweisen. Zudem konnte die Band bis heute global insgesamt über 1,6 Milliarden Streams generieren und hat insgesamt über 8 Millionen Social-Media-Follower. Im Jahr 2006 wurden Mötley Crüe auf dem Hollywood Walk Of Fame aufgenommen.

Mötley Crüe sind ein Live-Act wie kein zweiter. Mit ihren atemberaubenden Shows haben sie die ganze Welt erobert und insgesamt über 100 Millionen Tickets weltweit verkauft hat. Die im Jahr 2001 erstmals veröffentlichte Bandbiografie The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band, wurde zum New York Times-Bestseller und hat sich weltweit über 1 Million Mal verkauft. Darüber hinaus haben die einzelnen Bandmitglieder drei weitere New York Times-Bestseller verfasst.

2019 wurde The Dirt als Filmbiographie in Spielfilmlänge exklusiv auf Netflix veröffentlicht. Der Film wurde zu einer der größten Veröffentlichungen des Jahres und erzielte eine positive Publikumsbewertung von 94% auf Rotten Tomatoes.

Die Band ist und bleibt ein weltweiter Publikumsmagnet – Mötley Crüe sind im Juni, Juli, August und September 2021 als Co-Headliner zusammen mit Def Leppard, Poison und Joan Jett Teil einer fast ausverkauften US-Stadiontournee. Weitere Informationen dazu gibt es HIER.

Das Vermächtnis und der Einfluss von Mötley Crüe in der globalen Musikszene ist bis heute einzigartig und 2021 ist das Jahr, um die Erfolge dieser außergewöhnlichen Band zu feiern. Besuche jetzt die Facebook-Seite der Band und schau am Sonntag, den 17. Januar 2021 wieder vorbei, um das Rock ’n‘ Roll-Jubiläum des Jahres zu erleben!

#HappyBirthdayToCrüe

https://www.facebook.com/MotleyCrue/

https://www.motley.com/

Quelle: HEAD OF PR