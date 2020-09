Mono Inc.: mit neuer Single zu „Right For The Devil (feat. Tanzwut)

Right For The Devil feat. Tanzwut ist die neue Single-Auskopplung aus dem 2020 erschienenen #1 Erfolgsalbum The Book Of Fire der Gothic-Rocker von Mono Inc.

Die Single erschien am 28.08.2020 zusammen mit einem brandneuen Musikvideo.

Right For The Devil ist eine Kooperation mit den Überfliegern der Mittelalterrock-Formation Tanzwut. Der Song handelt von Toleranz und Meinungsfreiheit und ist somit aktueller denn je. Teufels unverwechselbare Reibeisenstimme und die herausragend gespielten Dudelsäcke von Tanzwut machen Right For The Devil zu einer epischen Fusion aus Gothic-Rock und Mittelalter-Rock. Beide Bands verbindet eine jahrelange und tiefe Freundschaft. „Das schöne ist, dass sich damit abseits des Albums ein kleiner Kreis schließt: schließlich haben wir im Jahre 2004 mit Mono Inc.. unsere erste Tournee als Vorgruppe gespielt als Support von: genau, Tanzwut!“, freut sich Mono Inc.-Mastermind Martin Engler und fügt hinzu: „Auch eine LIVE-Umsetzung des Titels mit beiden Bands ist eigentlich schon fest beschlossen.“