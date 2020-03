Mono Inc.: Neue Tourtermine nach Corona bekanntgegeben

Wenige Tage nach der Corona bedingten Absage aller Tourtermine im März/April 2020, können die Chartstürmer von Mono Inc. heute schon die Ersatztermine für die ausgefallenen Shows bekannt geben.

In einer Erklärung der Band heißt es:

„Wir präsentieren Euch voller Dankbarkeit an die zahlreichen fleißigen Organisations-Bienchen im Hintergrund

die Ersatz-Termine und Zusatzkonzerte für die The Book Of Fire Tour 2020. Als einziger Termin musste leider die für Frankfurt/Main geplante Show in der Batschkapp ersatzlos gestrichen werden. Tickets hierfür werden selbstverständlich erstattet! Wir hoffen allerdings sehr, dass alle Frankfurter Fans stattdessen den Weg zu unserem Konzert nach Wiesbaden am 20. September 2020 auf sich nehmen können! Das Konzert in Nürnberg wurde aus organisatorischen Gründen vom Z-Bau in den Löwensaal verlegt. Sonst ändert sich nichts.

Noch einmal in aller Deutlichkeit, weil uns sehr viele Anfragen erreichten: Ja! Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Daten.

Diese Verschiebung bringen uns in eine ziemlich komplizierte Situation! Letzten Monat noch auf Platz #1 der Charts,

heute schon fast wieder mit dem Rücken zur Wand! C’est la vie…

Umso mehr hoffen wir weiterhin auf Euren Support, Euer Verständnis und Euren zahlreichen Besuch der Shows. Gemeinsam kriegen wir das irgendwie hin – wie immer!

Together till the end und ein dreifaches Viva Hades!“

Die neuen Termine sind:



29May – Saarbrücken – Garage

16Jul – Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz – Deichbrand Festival

17Sep – München – Backstage Werk

18Sep – Nürnberg – Löwensaal

19Sep – Stuttgart – Im Wizemann sold out!

20Sep – Wiesbaden – Schlachthof

24Sep – Oberhausen – Turbinenhalle

25Sep – Hannover – Pavillon sold out!

26Sep – Magdeburg – Factory

27Sep – Berlin – Columbiahalle