Motörhead: Umläut Your Name auf everyplaylistlouder.com

Motörhead war sicherlich die lauteste Band aller Zeiten. Du kannst nun deine eigene, lauteste Playlist aller Zeiten zusammenstellen.

Und noch viel besser, kreiere dein auf dich zugeschnittenes T-Shirt mit dem Motörhead Snaggletooth!

Das wegweisende Motörhead Album Ace Of Spades feiert in diesem Jahr sein 40. Jubliäum! Um dieses Ereignis zu würdigen, haben wir bereits im Januar die Every Playlist Louder Than Everyone Else Seite gestaltet. Diese interaktive Website ermöglicht den Fans, ihre eigene, individuelle Spotify Playlist zu erstellen, gegen andere Motörbangers auf der globalen Dezibel-Rangliste anzutreten und aufgrund der Songauswahl virtuelle Auszeichnungen zu gewinnen.

Diese Möglichkeit, die eigene Favoritenliste zusammenzustellen, hat natürlich auch bekannte Künstlerfreunde und Fans animiert. So haben bereits Biff von Saxon, Ice-T und Body Count, Cronos von Venom, Ace von Skunk Anansie und Harley Flanagan von Cro-Mags, sowie Kvelertak und Sepultura ihre eigene Motörplaylist zusammengestellt, die ihre Lautsprecher fast in die Knie zwingen.

Schon immer stand der Snaggletooth (oder auch bekannt als Warpig) treu an der Seite von Motörmusic. Das fauchende, stürmische Ungetüm, die Hybrid Verkörperung Motörheads, die Millionen angesprochen hat und noch immer anspricht: weltweit über Jahrzehnte – auf den Albumcovern, auf T-Shirts, als Tattoo auf der Haut, in verschiedenen Arten. Der Snaggletooth ist mehr als ein Logo. Mit der typisch gotisch angehauchten Schrift ist das Motörhead Logo einzigartig, komplettiert mit dem Umlaut Ö wurde es nicht nur einmalig und zeitlos, es wurde auch zum ultimativen ‘Anti’ Establishment Symbol und gleichzeitig hat es weltweit die Motörhead Gemeinde vereinigt.

Und nun kannst du dir dein ganz persönliches Motörhead Shirt erstellen mit Umläut Your Name.

Der großartige Namesgenerator ermöglicht es dir, deinen ‘Spitznamen’ bzw. Umlautnamen zu erstellen, geschmückt mit dem legendären Motörhead Warpig. Du kannst dies einfach nur zum Spaß machen oder aber das T-Shirt als Limited Edition Motörhead Shirt bestellen. Drei verschiedene Designmöglichkeiten, die über eine bestimmte Zeitspanne laufen, ermöglichen es dir, die Loyalität und Gefolgschaft zu Motörhead zu dokumentieren. Wenn nicht jetzt, wann dann?

