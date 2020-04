Cabal: veröffentlichen ihr neues brachiales Album „Drag Me Down“

Cabal feierten Freitag ihr Albumrelease von Drag Me Down. Das Album umfasst dabei Gastvocals von Matt Heafy (Trivium), Jamie Hails (Polaris) und Kim Song Sternkopf (Møl)!

Matt Heafy sagt über sein Feature:

„Cabal ist eine der beängstigendsten harten Bands, von denen ich je das Privileg hatte, ein Fan zu sein. Unaufhaltsam kraftvoll auf Platte und live. Es ist eine Ehre, sie als Gast bei einem Song unterstützen zu dürfen. Ihr braucht alle ihre Platten.“

Als ganz besonderer Bonus für alle Fans erscheint das Debütalbum Mark Of Rot erstmals auf Vinyl!

Cabal ist einer der brutalsten und vielversprechendsten Heavy Acts aus Kopenhagen, Dänemark. Das Ziel der Band ist es, eine viszerale und doomlastige Atmosphäre zu schaffen, sowohl in der Musik als auch im visuellen Ausdruck. Die Produktion ist kristallklar, während die Songs von allem inspiriert werden, von Black und Death Metal bis hin zu Djent und Hardcore.

Die junge Band hat sich seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Mark Of Rot im Jahr 2018 sowohl in Dänemark als auch im Rest der Welt einen Namen gemacht, indem sie auf renommierten Festivals wie Copenhell, Roskilde Festival, Euroblast Festival und Complexity Fest gespielt und durch Europa, Japan und Nordamerika getourt sind.

Cabal sind nun bereit für den lang erwarteten Nachfolger ihres von der Kritik gefeierten Mark Of Rot, Drag Me Down. Drag Me Down ist ein dunkler Abstieg in eine persönliche Hölle, die durch erdrückende Instrumentalstücke, eine beklemmende Atmosphäre und dunkle, persönliche Texte mit einer unerbittlichen Intensität zum Leben erweckt wird, während sie gleichzeitig Raum für Experimente und die Erweiterung von Cabals charakteristischem Sound lassen.

Hinzu kommen Gastauftritte von Trivium’s Matt Heafy, Polaris‚ Jamie Hails und Møl’s Kim Song Sternkopf, und es besteht kein Zweifel, dass dies eine Veröffentlichung ist, die es wert ist, dass man die Augen und Ohren offen hält.

Line-Up:

Andreas Bjulver Paarup – Vocals

Malthe Strøyer Sørensen – Bass

Chris Kreutzfeldt – Guitars

Arsalan Sakhi – Guitars

Nikolaj Kaae Kirk – Drums