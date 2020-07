MPS: startet im Spätsommer

Es gibt doch noch Hoffnung auf etwas Open Air Feeling im Jahr 2020. Das Eventgelände in Lohmühlen hat bereits einige Konzerte fixiert, weitere sind im Gespräch:

Hier die Infos der Veranstalter:

„Endlich wieder LIVE Mucke von den MPS Top Bands, in der wunderschönen Natur der Lüneburger Heide, mit blühender Heide und mit grünen Birken auf den schönen Wiesen des Eventgelände in der Westergellersener Heide. Ihr sitzt mit Abstand vor der Bühne auf Biergartengarnituren an Tischen, auf Barhockern an Stehtischen, auf Strohballen unter Sonnensegeln oder auf Ledermöbeln unter Sonnensegeln. Einige ausgesuchte MPS Gastrostände sorgen für Euer leibliches Wohl.

Auf der großen MPS Bühne mit reichlich Ton und Licht toben die MPS Bands jeweils 90 Minuten bis 2 Stunden mit grandiosen Konzerten, Top Stimmung garantiert. Endlich wieder die MPS Top Bands unter freiem Himmel mit MPS Feeling, Kerzen, Fackeln, Windlichter, Flammschalen, Feuerkörbe usw. werden für eine grandiose MPS Atmosphäre sorgen. Laute geile Musik auf einer großen Bühne, mit Licht und Ton und mit Autogrammtischen der Bands, mit Merch und mit Gesprächen mit den Bands, alles mit Abstand oder mit Plexiglas dazwischen, anders gehts halt gerade nicht!!

Samstag 12. September mit Versengold und Mr. Hurley und die Pulveraffen, plus Vorband. Einlass vermutlich 15 Uhr, Konzertbeginn vermutlich 17 Uhr, Ende vermutlich 23 Uhr.

Samstag 19. September mit Versengold und Mr. Hurley und die Pulveraffen, plus Vorband. Einlass vermutlich 15 Uhr, Konzertbeginn vermutlich 17 Uhr, Ende vermutlich 23 Uhr.

An beiden Abenden unterschiedliche Programme

Samstag 26. September mit Fiddlers Green und Feuerschwanz, plus Vorband. Einlass vermutlich 15 Uhr, Konzertbeginn vermutlich 17 Uhr, Ende vermutlich 23 Uhr.

Sonntag 13. September mit Heavysaurus und Mr. Hurley und die Pulveraffen. Einlass vermutlich 14 Uhr, Konzertbeginn vermutlich 15 Uhr, Ende vermutlich 19.30 Uhr

Die etatmäßige Campsite in Luhmüheln kann mit Wohnwagen und Wohnmobilen genutzt werden

Hier einige Antworten auf erste Fragen und Aussagen:

Heerlager – sind da leider nicht zugelassen

Gastro – ausgesuchte MPS Stände sind da

SKP Bückeburg – läuft parallel weiter

Personenzahl – nicht mehr als 1000 Personen täglich

Bus Shuttle – wird es leider nicht geben

Jahreskarten 2020 – gelten hier leider nicht

Sitzplätze – an Tischen auf Barhockern oder Bänken

Tanzen – ist vor der Bühne verboten

Kein richtiges Konzert – richtige Konzerte gibts vermutlich erst wieder im Herbst 2021

Campsite – für Wohnwagen und Wohnmobile ja

Zelten auf Campsite – wird final geklärt

Getränke/ Speisen mitbringen – leider nein

Im Auto schlafen – wird niemand verbieten

Kinderpreise – Samstag nein, Sonntag ja

Fette Heide Anfang September – wurde verboten

Am 11. und 18. und 20. und 25. und 26. und 27. September werden wir eventuell weitere MPS Konzertabende oder MPS Konzertnachmittage veranstalten, da müssen wir aber erstmal abwarten, wie Ihr unser Konzertangebot auf dem Weg zu einer verantwortungsvollen Normalität so findet und wie Ihr den VVK nutzt.

Wenn diese drei Tage ausverkauft sein sollten, dann planen wir weitere Konzertabende, mit Bands wie Subway To Sally, Saltatio Mortis, Faun, Fiddlers Green, Heavysaurus und anderen führen wir gerade Gespräche.

Aber erstmal müssen die drei Tage ausverkauft sein und Ihr müsst uns bekunden,dass Ihr voll Bock auf unsere MPS Konzertabende habt, mit Abstand auf Sitzplätzen, aber ohne Maske an den Tischen.

Preise:

Der Eintritt ist nicht so günstig wie bei einem MPS, das geht heutzutage in der Corona Krise leider nicht, die Kapazität bei den Konzertabenden und beim Konzertnachmittag sind streng begrenzt, Hygienevorgaben müssen exakt eingehalten werden.

Samstag: Alle Gäste: 50,80 €

Sonntag: Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene: 40,80 €, Kinder 6-15 Jahre: 30,80 €, Kinder unter 6 Jahren: Eintritt frei“

