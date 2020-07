Time For Metal: veröffentlicht „Leise War Gestern…“ early bird Podcastfolgen

Wir haben grandiose Neuigkeiten. Der Leise War Gestern… – Der Time For Metal Podcast bekommt eine Erweiterung. Damit bedanken wir uns bei allen unseren Steady-Fördermitgliedern.

“Liebe Time For Metal Supporter,

es ist an der Zeit euch ein kleines exklusives Häppchen anzukündigen:

Wir haben als neues Special für euch eigene Podcastfolgen unseres Leise War Gestern… – Der Time For Metal Podcast produziert.

Diese jeweils ca. zehnminütigen Snippets werden alle zwei Wochen hier bei Steady für euch veröffentlicht.

Eure Folgen erscheinen im Wechsel zu den „normalen“ Podcastfolgen, so gibt es nur für euch jede Woche etwas „auf die Ohren“.

Da wir bei Time For Metal weiterhin allen Lesern und Hörern alle Inhalte zur Verfügung stellen wollen, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt auch die exklusiven Folgen auf dem „normalen“ Wege veröffentlichen. Aber eben halt später – irgendwann.

Genießt als „early birds“ eure Folgen am:

21.07.2020

04.08.2020

18.08.2020

Und noch etwas, sendet uns gerne eure Metal-/Rockthemen und -fragen, die wir dann im Podcast für euch in unser Themenroulette werfen werden und mit etwas Glück ist euer Thema schon in der nächsten Aufnahme dabei.

Themen könnt ihr super einfach per Sprachnachricht über WhatsApp an +49 157 92365656 oder über Instagram @leisewargestern oder https://leisewargestern.eu einsenden.

Heavy Grüße

deine Katharina R.

(Ansprechpartnerin in Fragen Steady und Time For Metal e.V. – steady@tfm.rocks)”

Wenn du auch in den Genuss des exklusiven Podcasts kommen möchtest und/oder unsere Arbeit so oder so gerne unterstützen möchtest, schaue auf unserer Teamseite vorbei und finde die für dich passende Lösung oder gehe direkt über Los… ähm Steady.