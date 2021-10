Fazit

Auch für die Lesemuffel ist der Einstieg in die Serie problemlos. Das Old School Feeling kommt gut an, während die Schauspieler einen durch die Bank weg guten Krimi-Job machen. Edgar Wallace oder Sherlock Holmes wären die britischen Gegenspieler von William Murdoch. Das geringe Budget für diesen Streifen fällt kaum ins Gewicht. Mit viel Charme und einer guten Storyführung werden potenzielle Defizite schnell in die Ecke gestellt. In der Heimat gefeiert und international recht wenig beachtet, macht Murdoch Mysteries - Staffel 1 einen breiten Spagat. Mehr Interesse hätte Murdoch Mysteries verdient, nur ist der Weg an den großen britischen wie skandinavischen Bigplayern zu steinig. Freunde des kribbelnden Rock mit Flair aus einem anderen Jahrhundert dürfen ohne lange zu überlegen zugreifen.