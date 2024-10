Behemoth: monumentales karriereübergreifendes Live-Album „XXX Years Ov Blasphemy“ ist erschienen

Gestern haben die polnischen Extrem-Metal-Giganten, die mächtigen Behemoth, ihr monumentales Jubiläumskonzert XXX Years Ov Blasphemy aus dem Jahr 2021 veröffentlicht. Es ist als 3 CD + BluRay, 3 LP und digitales Album erhältlich.

Die karriereübergreifende Show, die an drei kinematographischen Orten abgehalten und gefilmt wurde, hat eine Gesamtlaufzeit von 90 Minuten, aufgeteilt in drei verschiedene Acts, und bietet neben Fan-Favoriten auch einige ausgewählte Deep Cuts, die Behemoth zuvor nur selten live gespielt haben.

Zeitgleich mit der Albumveröffentlichung wurde das Live-Video zum Song At The Left Hand Ov God auf dem YouTube-Kanal der Band veröffentlicht. Die Originalversion des Songs erschien auf Behemoths 2007 erschienenem Werk The Apostasy.

XXX Years Ov Blasphemy kaufen / anhören unter:

https://behemoth.bfan.link/xxx-years-ov-blasphemy

Live Video zu At The Left Hand Ov God:

Behemoth – XXX Years Ov Blasphemy Tracklist:



Akt1

1. Chant Of The Eastern Lands

2. Lasy Pomorza

3. Summoning (Of The Ancient Ones)

4. Blackvisions Of The Almighty

5. Cursed Angel Of Doom

6. Pure Evil And Hate

Akt 2

1. The Thousand Plagues I Witness

2. Decade Ov Therion

3. Christians To The Lions

4. 44 (The Youth Manifesto)

5. Heru Ra Ha: Let There Be Might

6. Chant For Ezkaton 2000

Akt 3

1. Demigod

2. At The Left Hand Ov God

3. Alas, Lord Is Upon Me

4. Ora Pro Nobis Lucifer

5 . Rom 5:8

6. O Father O Satan O Sun

The Unholy Trinity Tour 2025

+ Satyricon

+ Rotting Christ

04-April – AT – Wien, Gasometer

05-April – DE – München, Zenith

06-April – DE – Berlin, Columbiahalle

08-April – CH – Zürich, Halle 622

11-April – FR – Paris, Olympia

12-April – UK – London, O2 Brixton Academy

13-April – NL – Tilburg, 013 Poppodium

15-April – DE – Köln, E-Werk

16-April – DE – Wiesbaden, Schlachthof

18-April – SE – Stockholm, B-K

20-April – NO – Oslo, Inferno Metal Festival *Behemoth only*

22-April – FI – Helsinki, Ice Hall

23-April – LV – Riga, Palladium

25-April – PL – Wrocław, Orbita Hall

26-April – DE – Lichtenfels, Ragnaroek Festival *Behemoth only*

27-April – CZ – Prague, O2 Universum

