Innerwish: präsentieren Lyricvideo zu finaler Single ‚Soul Asunder‘

Die griechische Metal-Band Innerwish steht kurz davor, ihr langerwartetes neues Album Ash Of Eternal Flame am 8. November 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) auf den Markt zu bringen. Ehe auch ihre Fans endlich in den Genuss der vollständigen Platte kommen, hat sie mit Soul Asunder einen kraftvollen letzten Vorabtrack enthüllt. Dessen ergreifender Text unterstreicht die Wichtigkeit mentaler Gesundheit und Selbstfürsorge – zweier Themen, denen es auch heutzutage leider immer wieder an Beachtung mangelt. Angetrieben von furiosem Schlagzeugspiel, ist Soul Asunder eine weitere musikalische Achterbahnfahrt, die über wutgetränkte Strophen und hoffnungsvolle Refrains führt. Ergänzt von Innerwishs markantem melodischen Anstrich, lässt der viereinhalbminütige Track ihre Anhängerschaft der Ash Of Eternal Flame-Veröffentlichung noch mehr entgegenfiebernd zurück.

„Es erwartet euch ein rasanter Hochgeschwindigkeitssong voller Härte, aber auch Melodien. Soul Asunder ist ein weiterer Song des Albums, den wir lieben und an den wir glauben. Egal, wie heftig er stellenweise auch klingen mag: Auf Melodien lag und liegt unser Hauptaugenmerk. In diesem Fall funktioniert die Kombination von Schwere und Melodien besonders gut, vor allem im aufgeschlossenen Refrain. Thematisch blickt der Track auf den Punkt im Leben, an dem man sagt: ‚Genug ist genug, ich muss mich um mich selbst kümmern.‘ Sich um andere zu sorgen, ist wundervoll, doch auch in diesem Rahmen gibt es eine Linie, nach deren Überschreiten man sich selbst zu sehr außen vor lässt. Das Ganze anschließend wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist unfassbar schwierig“, stellt die Truppe klar.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: