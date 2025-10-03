Innerwish: veröffentlichen neue Single und Lyric-Video ‘Defend Our Children’s Hope’

Innerwishs Defend Our Children’s Hope ist eine kraftvolle Hommage an die nächste Generation. Der Song ruft uns alle dazu auf, Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen und ihr Recht auf Hoffnung und Chancen zu verteidigen. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus treibenden Riffs, packenden Melodien und hymnischen Refrains liefern Innerwish sowohl eine eindringliche Botschaft als auch eine zeitlose Heavy-Metal-Hymne.

Die Single wird von einem bewegenden Lyric-Video begleitet, das die Dringlichkeit des Themas unterstreicht. Mit Zeilen wie „We fall and then we rise / It’s the battle for a new dawn / We conquer not divide / Protect, defend our children’s hope“ richtet sich der Song direkt an eine Welt voller Spaltung und Unsicherheit. Im Kern ist er ein Appell an Einheit, Widerstandskraft und Mitgefühl, eine Erinnerung daran, dass es unsere gemeinsame Verantwortung ist, eine bessere Zukunft zu sichern.

Zur Entstehung des Songs teilen Innerwish mit:

„Auf das Album – oder nicht? Das ist hier die Frage! Wir haben uns das tatsächlich oft gefragt, denn bei 15 Songs muss man zwangsläufig einige weglassen. Und das liegt nicht daran, dass ein Song schwächer wäre –besonders in diesem Fall nicht– sondern es ist manchmal einfach so. Dennoch trägt dieser Song all die klassischen Innerwish-Merkmale in sich, die uns all die Jahre begleitet haben: Groove, Melodien und ein packender Refrain. Wir haben bereits in Sea Of Lies über Kinder gesprochen und tun es auch hier wieder. Ein anderer Texter, ein anderer Blick, ein anderes Gefühl, aber immer noch für die Kinder. Sie sind die Hoffnung der Menschheit, sie sind unsere Hoffnung und sie verdienen viel mehr. Die Welt wie sie gerade ist, ist unser Schuld, nicht ihre.“

In Zeiten, in denen globale Krisen besonders schwer auf den Schultern junger Generationen lasten, steht Defend Our Children’s Hope gleichermaßen als Warnung wie auch als Aufruf: Wir dürfen nicht zulassen, dass die Fehler von heute das Erbe von morgen werden.

Das griechische Melodic-Metal-Sextett präsentiert sein aktuelles Material bald auch live auf der Bühne:

Ash Of Eternal Flame Tour – Europe 2025

w/ Within Silence

Presented by Aardschok, Hardline, Rock It!, Ulterium Records, Desert Rose Agency & RPM

31.10.2025 DE Freising – Lindenkeller

02.11.2025 DE Mühlhausen – Alte Fleischerei

03.11.2025 NL Breda – Sound Dog

04.11.2025 NL Zoetermeer – Poppodium Boerderij

05.11.2025 DE Nuremberg – Golden Nugget Club & Bar

06.11.2025 CH Basel – The Cave

07.11.2025 DE Heilbronn – Blast Of Eternity

08.11.2025 NL Apeldoorn – Brainstorm Festival

09.11.2025 BE Diest – Hell

Über Innerwish

Innerwish stehen für melodischen und melancholischen Heavy Metal, den sie auf kraftvoll-dynamische Art und Weise darbieten. Seit ihrer Gründung 1995 in Athen hat es die Band in den rund 30 Jahren ihres Bestehens nicht nur geschafft, sich den Status als eine der wichtigsten Metal-Bands Griechenlands zu erarbeiten, sondern auch im restlichen Europa wahrgenommen zu werden.

Innerwish sind:

Giorgos Eikosipentakis – Gesang

Manolis Tsigos – Gitarre

Thymios Krikos – Gitarre

Antonis Mazarakis – Bass

George Georgiou – Keyboard

Franki Samoilis – Schlagzeug