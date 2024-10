Innerwish: enthüllen Video zu neuer Single ‚Higher‘

Das griechische Metal-Sextett Innerwish begibt sich mit Higher auf die nächste Etappe zur Veröffentlichung seines neues Albums Ash Of Eternal Flame, die für den 8. November 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) angekündigt wurde. Die neue Single lässt allein aufgrund ihres Titels reichlich Hoffnung aufkeimen, die die Truppe jedoch mit Leichtigkeit erfüllt. Kraftvolle Gitarrenriffs, erhabener Gesang und ein berührender Text in Form des Liebesbriefs eines Vaters an sein Kind tragen dazu bei, dass kein Melodic-Metal-Fan an dem Stück vorbeikommt.

Die Band kommentiert: „Dies ist einer unserer absoluten Lieblingssongs auf dem Album und, um ehrlich zu sein, derjenige, vor dem wir ursprünglich Angst hatten, dass er gar nicht erst auf der Scheibe landen würde, da er sich so sehr von allen anderen unterscheidet! Doch Henrik Udds exzellente Abmischkünste ließen unsere Sorgen scheinbar mühelos verschwinden, weshalb wir umso glücklicher sind, ihn euch nun vorstellen zu können! Das Stück erzählt von einem Vater, der zu seinem erstgeborenen Kind spricht und in diesen Fall handelt es sich konkret um den Sohn unseres Sängers George. Das Thema lässt sich jedoch problemlos auf jedes andere Kind projizieren: Die Gefühlswelt eines Vaters, seine Gedanken und Ängste, sein Wille, immer an der Seite seines Kinds zu stehen – selbst nach dem Tod.“

