Black Tides Fest III am 24.11.2024 im Live Music Center Emden (Vorbericht)

Eventname: Black Tides Fest III (Vorbericht)

Headliner: The Ruins Of Beverast

Vorbands: Haeresis, Friisk, Phantom Winter

Ort: Live Music Center Emden, Gewerbestr. 13, 26759 Hinte

Datum: 24.11.2024

Kosten: VVK: 25 Euro, AK: 30 Euro

Genre: Black Metal

Besucher: 200

Veranstalter: Friisk und Live Music Center Emden

Link: https://www.facebook.com/events/924454515740520

Zum dritten Male findet das von der ostfriesischen Band Friisk organisierte Fest statt und wieder haben sie sich großartige Kapellen dazugeholt.

Haeresis – https://www.facebook.com/haeresisberlin

Die Berliner eröffnen den Abend und werden dem Publikum zeigen, wir ihr Verständnis für unorhtodoxen Black Metal zu klingen hat.

Friisk – https://www.facebook.com/friiskbm

Die ostfriesischen Black Metaller, die sowohl schnell agieren als auch melodische Passagen innehaben, haben sich in den letzten Jahren einen ordentlichen Namen in der Szene erspielt, was dazu führt, dass sie nächsten Jahr auf dem Party.San spielen werden. Auf dem Black Tides Fest III haben sie ein Heimspiel.

Phantom Winter – https://www.facebook.com/wintercvlt

Ein tonnenschwere Melange aus Sludge, Doom und Post Black Metal rollt auf Ostfriesland zu. Der Winterdoom wird euch überzeugen. Zumindest sagen das alle, die Phantom Winter schon einmal live gesehen haben.

The Ruins Of Beverast – https://www.facebook.com/profile

Headliner sind die deutschen Extremos von The Ruins Of Beverast. Seit 2003 sind die unterwegs und überzeugen die Fangemeinden mit ihrer Mischung aus Black Metal und Doom. So wird es auch wohl in Ostfriesland sein.

Um 18:00 Uhr ist Einlass und um 19:00 Uhr Beginn. Für 25 Euro könnt ihr die Karten im Vorverkauf ergattern. An der Abendkasse kostet der Spaß auch nur 30 Euro.

Die Tickets gibt es hier: https://tickets.lmc-emden.de/lmc-events/black-tides-fest-iii/