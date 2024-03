My Diligence: geben Details zum neuen Album „Death.Horses.Black.“ bekannt

My Diligence sind eine der bekanntesten belgischen Heavy-Psych-Bands, die sich immer wieder auf die Suche nach hochwertigem progressiven Stoner Rock begeben. Das in Brüssel ansässige Trio verbindet auf elegante Weise eingängige Harmonien mit fesselnden Riffs und zieht seine Zuhörer seit Jahren in seinen Bann.

Nach dem Erfolg von The Matter, Form and Power melden sich My Diligence mit ihrem vierten Album Death.Horses.Black. zurück, das am 31. Mai 2024 auf Listenable Records erscheinen soll.

Nach einer umjubelten Europatournee mit denkwürdigen Auftritten auf dem Hellfest 2023, dem Alcatraz Metal Festival (2022 und 2023) und dem DesertFest Antwerpen im Jahr 2022 hat sich die Band den ganzen Winter über im Pariser Studio Sainte-Marthe aufgehalten und mit dem renommierten Produzenten Francis Caste (Hangman’s Chair, Regarde les Hommes Tomber …) zusammengearbeitet.

Dieses Album markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Band, da es düstere Themen behandelt. Die langen und tiefgründigen Kompositionen führen den Hörer durch unerwartete Gefilde und schaffen ein Hörerlebnis, das einem luziden Traum oder einer Trance gleicht und zwischen Hoffnung und ultimativer Dunkelheit oszilliert.

Macht euch bereit, in dieses fesselnde Universum einzutauchen, wenn My Diligence ab Ende Mai auf Tournee gehen und gemeinsam mit der schottischen Band Dvne Termine in Frankreich und der Schweiz wahrnehmen, die am 11. Juni in der Orangerie du Botanique in Belgien ihren Höhepunkt finden. Die Band wird mit Begeisterung auf den Sommerfestivals weitermachen, darunter das Mystic Festival (PL) und Motocultor (FR). Bleibt dran, denn My Diligence versprechen ein unvergessliches musikalisches Erlebnis auf jeder Etappe ihrer Reise.

My Diligence – Death.Horses.Black. Tour 2024

Die Veröffentlichung von My Diligences Debütsingle Horses, vom neuen Album, ist für den

10. April 2024 terminiert.

Seht euch hier dem Teaser an:

Death.Horses.Black. – Tracklisting:

1. Death

2. Horses

3. Black

4. Auspicious

5. Interlude (The Bridle And The Bit)

6. Allodiplogaster Sudhausi

7. Lucid Alley

8. Sacred Anchor

(*Bonustrack)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Diskografie:

My Diligence (S/T) (2015)

Sun Rose (2018)

The Matter, Form and Power (2022)

Death.Horses.Black. (2024 – Listenable)

My Diligence – Besetzung:

Cédric Fontaine – Gesang, Gitarre

François Peeters – Gitarre

Gabriel Marlier – Schlagzeug