Myles Kennedy: veröffentlicht animiertes Video zu „Get Along“ vom kommenden Album „The Ides Of March“

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung seines zweiten Soloalbums The Ides Of March enthüllt Myles Kennedy ein weiteres offizielles Musikvideo. Das neue Video zum Album-Opener Get Along ist ein animierter Kurzfilm, der auf einer Idee von Kennedy basiert und vom Regisseur/Animator Ollie Jones zum Leben erweckt wurde. Zusammen mit den Animatoren Jake Lava und Sam Clark erschuf Jones eine Dystopie, basierend auf der Auswirkung menschlichen Handelns auf die Natur und speziell das Tierreich. Das Video zeigt eine im Wald lebende Gruppe von Tieren, die sich zusammenschließt um die Zunahme der Umweltverschmutzung sowie die Expansion von Unternehmen durch Entwaldung zu bekämpfen, während Kennedy die ergreifende Lyrik singt: “Why can’t we all just get along?” [DE: „Warum können wir nicht alle einfach miteinander auskommen?“]

Ein Bär, ein Biber, ein Hirsch und sogar eine Ninja-Schildkröte schließen sich mit einer weisen Eule zusammen, um ihr Land zu schützen und die Botschaft zu übermitteln, dass alle zum Wohle einer besseren Welt zusammenhalten müssen.

Das offizielle Musikvideo zu Get Along gibt es hier:

Get Along ist der dritte Titel des kommenden Albums The Ides Of March, welches am 14. Mai via Napalm Records veröffentlicht wird. Während Year Of The Tiger eher eine akustische Erkundung durch Myles Gedanken war, so zeigt er auf The Ides Of March seine andere Seite als Gitarrist und Songwriter, inklusive E-Gitarre. Tracks wie A Thousand Words, Wake Me When It ’s Over und Moonshot zeigen die vielfältigen musikalischen Arrangements, welche Myles-Fans weltweit an all seinen Projekten schätzen und lieben gelernt haben.

Get Along wird nun veröffentlicht, während die Debütsingle In Stride weiterhin die weltweiten Radio-Airplay Charts erklimmt. Platz 4 in den deutschen Rock Airplay Charts, sowie eine Platzierung unter den Top 30 in den US-Active-Rock-Charts stehen stellvertretend für viele hohe Platzierungen.

Myles veröffentlichte letzten Monat den Titeltrack des Albums, The Ides Of March, der sowohl Fans als auch Kritiker gleichermaßen begeistert. The Ides Of March ist mit 7:39 Minuten der längste Song des Albums und zeigt die Musikalität von Kennedy und Kohorten – dem langjährigen Freund und Schlagzeuger Zia Uddin und dem Bassisten/Manager Tim Tournier. The Ides Of March wurde einmal mehr von Myles‘ langjährigem Wegbegleiter Michael „Elvis“ Baskette produziert.

The Ides Of March Tracklist:

1) Get Along

2) A Thousand Words

3) In Stride

4) The Ides of March

5) Wake Me When It’s Over

6) Love Rain Down

7) Tell It Like It Is

8) Moonshot

9) Wanderlust Begins

10) Sifting Through The Fire

11) Worried Mind

The Ides Of March wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Digital Album

– 1 CD Jewel Case

– 1 CD Digipack (Napalm mailorder, limitiert auf 500 Stück weltweit)

– 2 LP Gatefold Black Vinyl

– 2 LP Gatefold Grey Vinyl (RoW only)

– 2 LP Gatefold Bottle Green Transparent Vinyl (Napalm mailorder, limitiert auf 400 Stück weltweit)

– Die Hard Limited Edition: 2 LP Gatefold Clear Splatter Mint/Violet/White Vinyl + Aluminum Print (Napalm mailorder, limitiert auf 300 Stück weltweit) (Sold Out)

– Limited Deluxe Box: Glow In The Dark Vinyl + Cover Artprint + 7” Glow In The Dark „A Thousand Words” Vinyl Demo Single + Pendant + Slipmat (Napalm mailorder, limitiert auf 700 Stück weltweit)

