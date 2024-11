Nekomata: neue Single & neues offizielles Musikvideo zu „Zero“

Die italienische Metalcore-Band Nekomata präsentiert zusammen mit Rockshots Records stolz Zero, die neueste Single aus ihrem kommenden Album Euphoria, das am 24. Januar 2025 auf allen Plattformen veröffentlicht werden soll.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihrer ersten Single In My Flesh‚ steigern Nekomata mit ihrer neuen Single Zero die Vorfreude auf ihr zweites Album Euphoria. Bekannt für ihren charakteristischen „Power Core“-Stil – eine hochenergetische Mischung aus Power Metal, Metalcore und Death Metal – kehrt die Band mit einem noch aggressiveren und raffinierteren Sound zurück. Nachdem sie mit ihrem Debütalbum …And Then, The Abusement Park Left Town (2022) und den herausragenden Singles Call To Arms und Algorithmically Imperfect einen starken Eindruck hinterlassen haben, verschieben Nekomata ihre klanglichen Grenzen noch weiter. Zero zeigt ihre Entwicklung: eine Kombination aus messerscharfen Riffs, vertrackten Melodien und Gesang, der von schwebenden Harmonien bis zu gutturalen Growls reicht. Angereichert mit dramatischen cineastischen Elementen, bietet der Track ein komplexes und doch zugängliches Erlebnis.

Die Band, bestehend aus Filippo Zavattari (Bassgitarre und Gesang), Andrea Cappellari (Gitarre und Programming), Andrea Olivieri (Gesang) und Alberto Mezzanotte (Schlagzeug), hat sich in der italienischen Metal-Szene einen Namen gemacht. Ihr Sound spricht Fans von Bands wie Architects, Veil Of Maya und Periphery an und bringt Kraft, Präzision und eine einzigartige Identität in jeden Track.

Zero verspricht ein unerbittliches und unvergessliches Hörerlebnis zu werden, vollgepackt mit heftigen Breakdowns, kraftvollen Hooks und einer lyrischen Erkundung, die tiefer in das Konzept von Euphoria eindringt. Das begleitende Musikvideo fängt die Intensität des Songs ein und fügt der thematischen Tiefe eine visuelle Erzählung hinzu.

Mit dieser Veröffentlichung festigen Nekomata ihren Ruf als eine der führenden Kräfte im modernen Metal. Haltet Ausschau nach weiteren Neuigkeiten über Euphoria und die kommenden Aktivitäten der Band, einschließlich der erwarteten Japan-Tourdaten im November (4./5. November 2024), bei denen sie ihrem wachsenden internationalen Publikum neue Tracks des Albums vorstellen werden.

Euphoria Tracklist:

01. Py

02. Shattered

03. Automata

04. In My Flesh

05. Feedback

06. Zero

07. De Priapi Dilemma

08. Road To Ruin

09. Super Omnia

10. Ataraxia – Still Abused