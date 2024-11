The Ghost Inside am 19.10.24 im Schlachthof, Wiesbaden

Eventname: Searching For Solace Tour

Headliner: The Ghost Inside

Vorbands: Boundaries, Gideon

Ort: Schlachthof, Wiesbaden

Datum: 19.10.2024

Genre: Metalcore, Hardcore, Melodic Hardcore

Link: https://schlachthof-wiesbaden.de/

Heute möchte ich euch von The Ghost Inside berichten, die mit ihrer Searching For Solace Tour Halt im Schlachthof Wiesbaden machen. Mit im Gepäck haben sie Boundaries und Gideon.

Den Start machen gegen 20:00 Uhr die US-Amerikaner aus Hartford Boundaries. In der schon gut gefüllten Halle legen Boundaries mit ihrem Breakdown Fest los. Harte Riffs, harte Breakdowns und teilweise ungewöhnliche Songstrukturen lassen die ersten Mosher und Crowdsurfer anfangen, sich einzugrooven, allerdings bleibt ein Großteil des Publikums noch etwas verhaltener. Nach gut 30 Minuten Set verlassen sie auch schon die Bühne.

Nach einer kurzen Umbaupause übernehmen dann Gideon die Bühne. Sänger Daniel McWhorter hat einen riesigen Cowboyhut auf und die Texaner legen auch direkt los mit ihrer Mischung aus Hard- und Metalcore. Ähnlich wie bei der ersten Band ist auch hier noch einige Zurückhaltung bei den Fans zu spüren, obwohl sowohl Gideon als auch Boundaries mit Herz und Leidenschaft spielen und alles geben. Nach knapp 40 Minuten sind aber auch Gideon durch mit ihrem Set und eine halbstündige Umbaupause folgt.

Um kurz vor 22 Uhr betreten dann endlich The Ghost Inside die Bretter und wirklich jegliche Zurückhaltung, die man bei den beiden vorherigen Bands noch im Publikum gesehen hat, ist wie weggeblasen. Von Sekunde eins an fliegen die Crowdsurfer über die Menge, und die Securitys haben alle Hände voll zu tun. Es wird auch direkt beim Opener Death Grip aus vollen Kehlen von vielen Fans mitgesungen und The Ghost Inside haben sichtlich Spaß, zum zweiten Mal nach Wiesbaden zu kommen. Aber nicht nur Lieder vom aktuellen Album Searching For Solace werden gespielt, auch ältere Lieder wie Avalanche und Aftermath befinden sich im Set. Und natürlich wird es sehr emotional, als Jonathan über den verheerenden Busunfall 2015 spricht, bei dem unter anderem der Busfahrer verstarb und Schlagzeuger Andrew ein Bein verlor, und wie schwer der Weg zurück auf die Bühne war. Dass sie sehr dankbar sind, wieder auf der Bühne zu stehen, fühlt man die ganze Zeit über.

Nach ungefähr 1:20 Stunden an Spielzeit ist dann auch das Konzert vorbei. The Ghost Inside haben ordenlich abgeliefert und mit viel Leidenschaft und Emotion performt. Boundaries und Gideon haben auch alles gegeben, kamen aber nicht zu 100 % beim Publikum an, vielleicht wäre eine andere Mischung etwas optimaler gewesen.

Bericht und Bilder wurden uns von unserem Gastredakteur Kevin Richter bereitgestellt.