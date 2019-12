Nightwish: präsentieren Live Video zu „Élan“

Finnische Bombastbrillanz in reinster Form: Decades: Live In Buenos Aires ist erschienen! Gänsehaut, bewegende Bilder, epochaler Sound, für die Ewigkeit konserviert mit 19 Kameras.

Das sieht man auf der Bühne in Buenos Aires, wo Nightwish furios mit End Of All Hope ins Geschehen einsteigen und unerreicht epochal mit Ghost Love Score in die Nacht geleiten. Wish I Had An Angel, Sacrament Of Wilderness, Elvenpath, Devil & The Deep Dark Ocean, Dead Boy‘s Poem… Wer Nightwish kennt, der weiß, weshalb dieser Konzertfilm essentiell. Und wer diese unvergleichliche Band bisher nicht kannte, der wird sich danach fragen, wie zum Henker das nur passieren konnte.

Zur Feier des Tages veröffentlichten Nightwish nun ein Live Video von Élan, welches den Geist jener Nacht in einen kurzen aber intensiven audio-visuellen Eindruck presst.

Decades – Live In Buenos Aires ist in folgenden Formaten erhältlich:

– BluRay Digibook in Slipcase

– 2CD Digipak

– BluRay + 2CD Earbook

– 3 LP black in sleeve + 8p booklet

– 3 LP blue in sleeve + 8p booklet

– 3 LP violet in sleeve + 8p booklet

Mehr zu Decades – Live In Buenos Aires:

Decades – Live in Buenos Aires – Tracklist:

BluRay

01. Swanheart

02. End Of All Hope

03. Wish I Had An Angel

04. 10th Man Down

05. Come Cover Me

06. Gethsemane

07. Élan

08. Sacrament Of Wilderness

09. Deep Silent Complete

10. Dead Boy’s Poem

11. Elvenjig

12. Elvenpath

13. I Want My Tears Back

14. Amaranth

15. The Carpenter

16. The Kinslayer

17. Devil & The Deep Dark Ocean

18. Nemo

19. Slaying The Dreamer

20. The Greatest Show On Earth

21. Ghost Love Score

